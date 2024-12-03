Когда солить картофель: простое правило для лучшего вкуса

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Отварной картофель — универсальный гарнир, который легко сочетать с мясом, овощами, селёдкой или просто подавать с маслом и сметаной. Это блюдо выручает, когда нет времени на сложный обед или ужин. Однако даже такое простое блюдо можно испортить, если не учитывать некоторые нюансы.

Фото: commons.wikimedia. org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареный картофель

Когда солить картофель?

Многие добавляют соль в воду сразу, но это может сделать корнеплоды слишком плотными, что увеличит время приготовления. Если солить картофель в конце варки, он останется пресным, так как не успеет впитать соль. Оптимальный момент для добавления соли — через семь минут после закипания воды, отмечают кулинары.

Другие советы по приготовлению:

Чистка кожуры.

Если варите картофель в мундире, обязательно тщательно очищайте кожуру от остатков земли. Иначе грязь может попасть в воду и впоследствии в мякоть. Температура воды.

Не кладите картофель в горячую воду — это ухудшит равномерность его приготовления. Лучше начинать варить его в холодной воде. Огонь.

Избегайте варки на максимальном огне: это может привести к развариванию снаружи и недовариванию внутри.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы получите мягкий, вкусный картофель с правильной текстурой.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён семейства Паслёновые. Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.



