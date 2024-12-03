Когда солить картофель: простое правило для лучшего вкуса

Отварной картофель — универсальный гарнир, который легко сочетать с мясом, овощами, селёдкой или просто подавать с маслом и сметаной. Это блюдо выручает, когда нет времени на сложный обед или ужин. Однако даже такое простое блюдо можно испортить, если не учитывать некоторые нюансы.
Многие добавляют соль в воду сразу, но это может сделать корнеплоды слишком плотными, что увеличит время приготовления. Если солить картофель в конце варки, он останется пресным, так как не успеет впитать соль. Оптимальный момент для добавления соли — через семь минут после закипания воды, отмечают кулинары.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы получите мягкий, вкусный картофель с правильной текстурой.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён семейства Паслёновые. Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
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