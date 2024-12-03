Секрет сочной курицы: как правильно замачивать перед готовкой

Жареная или запечённая курица — одно из самых универсальных блюд, которое легко сочетается с любым гарниром: овощами, макаронами, крупами или салатами. Однако, чтобы мясо получилось не только вкусным, но и невероятно нежным, мало натереть курицу солью или замариновать её. Шеф-повар Маркус Самуэльсон уверен: ключ к идеальной курице — предварительное вымачивание в солевом растворе.
Маркус Самуэльсон поделился своим рецептом, который был представлен на ютьюб-канале Tasty.
Приготовьте солевой раствор. Вскипятите воду, растворите в ней соль в соотношении 1:2.
Охладите раствор. После полного растворения соли добавьте 6 чашек холодной воды.
Замочите курицу. Поместите куриную тушку в рассол и отправьте её в холодильник минимум на полтора часа.
После этого курицу можно жарить или запекать. По словам Самуэльсона, такое вымачивание делает мясо невероятно нежным и сочным, превращая его в настоящее кулинарное удовольствие.
Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.
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