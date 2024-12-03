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Секрет сочной курицы: как правильно замачивать перед готовкой

1:18
Еда

Жареная или запечённая курица — одно из самых универсальных блюд, которое легко сочетается с любым гарниром: овощами, макаронами, крупами или салатами. Однако, чтобы мясо получилось не только вкусным, но и невероятно нежным, мало натереть курицу солью или замариновать её. Шеф-повар Маркус Самуэльсон уверен: ключ к идеальной курице — предварительное вымачивание в солевом растворе.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Как приготовить солевой раствор

Маркус Самуэльсон поделился своим рецептом, который был представлен на ютьюб-канале Tasty.

Для рассола понадобится:

  • 1 чашка соли,
  • 2 чашки горячей воды,
  • 6 чашек холодной воды.

Приготовьте солевой раствор. Вскипятите воду, растворите в ней соль в соотношении 1:2.
Охладите раствор. После полного растворения соли добавьте 6 чашек холодной воды.
Замочите курицу. Поместите куриную тушку в рассол и отправьте её в холодильник минимум на полтора часа.

После этого курицу можно жарить или запекать. По словам Самуэльсона, такое вымачивание делает мясо невероятно нежным и сочным, превращая его в настоящее кулинарное удовольствие.

Уточнения

Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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