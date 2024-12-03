Рыба и морепродукты в пост: что нужно знать о правилах питания

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Рождественский пост, который начался 28 ноября 2024 года, продлится до 7 января 2025 года. Этот пост менее строгий, чем Великий, и постящимся в определённые дни разрешается употреблять рыбу и морепродукты. Эксперты выяснили, в какие именно дни можно разнообразить рацион этими продуктами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жареная рыба

Общие правила поста

В течение 40 дней постящиеся отказываются от молочных продуктов, мяса и яиц. Однако рыбные блюда допускаются, но только в строго определённые дни. Среды и пятницы остаются самыми строгими: в эти дни разрешена только растительная пища.

Первая часть поста: до 19 декабря

В первые три недели, с 28 ноября по 19 декабря, рыба и морепродукты разрешены по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Этот период позволяет организму адаптироваться к новым пищевым ограничениям.

Вторая часть поста: после 19 декабря

После дня памяти Святителя Николая (19 декабря) наступает более строгий этап поста. Рыбу можно есть только дважды в неделю — по субботам и воскресеньям.

Последние дни поста: 2-6 января

Перед Рождеством, с 2 по 6 января, наступает самый строгий период поста. В это время употребление рыбы полностью исключается. Постящиеся ограничиваются исключительно растительными продуктами.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих). В самом широком понимании включают также и пищевые продукты из пресноводных водоёмов.



