Постное дрожжевое тесто: универсальный рецепт для выпечки

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки в пост — это отличное решение, если приготовить для них постное дрожжевое тесто без масла животного происхождения, молока и яиц.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

С началом Рождественского поста многие православные отказываются от продуктов животного происхождения, переходя на растительную пищу. Однако это вовсе не повод лишать себя вкусной выпечки. Пирожки можно адаптировать, заменив традиционные ингредиенты в тесте, а начинки выбрать на свой вкус: капуста, картофель, грибы, фрукты, ягоды или варенье.

Эксперт предложил простой рецепт постного теста, который подходит для любых начинок.

Ингредиенты для теста:

800 г пшеничной муки,

500 мл воды,

100 мл растительного масла,

10 г сухих дрожжей,

2 ст. л. сахара,

1 ст. л. соли.

Как приготовить:

Активируйте дрожжи. Разведите их в тёплой воде с сахаром. Дайте постоять около 20 минут, чтобы дрожжи "ожили". Замесите тесто. Добавьте активированные дрожжи к смеси муки, растительного масла и соли. Постепенно вливайте воду, замешивая тесто, пока оно не станет мягким и не перестанет прилипать к рукам. Дайте тесту подняться. Скатайте его в шар, поместите в миску, смазанную растительным маслом, и оставьте в тёплом месте на час. За это время тесто увеличится в объёме. Подготовьте порции. Разделите тесто на небольшие шарики, накройте полотенцем и дайте им "отдохнуть" ещё 15 минут. Наполните и запеките. Каждый шарик — это будущий пирожок. Наполните его любимой начинкой и выпекайте до золотистой корочки.

Этот рецепт теста универсален, а пирожки получаются лёгкими, вкусными и полностью соответствуют правилам поста.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



