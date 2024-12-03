Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный десерт, который захочется часто готовить: безе с шоколадом
Миллион можно накопить всего за 4 года! В каких регионах России сделать это легче
Единое страховое покрытие: как будет работать ОСАГО в России и Белоруссии
Почему зимние шины важны: новое требование с декабря
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
В США отзывают партии свежих огурцов — причиной стал сальмонеллёз
Рыба и морепродукты в пост: что нужно знать о правилах питания
Как правильно изменить цвет гортензии с помощью кислотности почвы
Уникальный каскад термальных вод Венгрии под угрозой

Постное дрожжевое тесто: универсальный рецепт для выпечки

1:59
Еда

Пирожки в пост — это отличное решение, если приготовить для них постное дрожжевое тесто без масла животного происхождения, молока и яиц.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

С началом Рождественского поста многие православные отказываются от продуктов животного происхождения, переходя на растительную пищу. Однако это вовсе не повод лишать себя вкусной выпечки. Пирожки можно адаптировать, заменив традиционные ингредиенты в тесте, а начинки выбрать на свой вкус: капуста, картофель, грибы, фрукты, ягоды или варенье.

Эксперт предложил простой рецепт постного теста, который подходит для любых начинок.

Ингредиенты для теста:

  • 800 г пшеничной муки,
  • 500 мл воды,
  • 100 мл растительного масла,
  • 10 г сухих дрожжей,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. соли.

Как приготовить:

  1. Активируйте дрожжи. Разведите их в тёплой воде с сахаром. Дайте постоять около 20 минут, чтобы дрожжи "ожили".
  2. Замесите тесто. Добавьте активированные дрожжи к смеси муки, растительного масла и соли. Постепенно вливайте воду, замешивая тесто, пока оно не станет мягким и не перестанет прилипать к рукам.
  3. Дайте тесту подняться. Скатайте его в шар, поместите в миску, смазанную растительным маслом, и оставьте в тёплом месте на час. За это время тесто увеличится в объёме.
  4. Подготовьте порции. Разделите тесто на небольшие шарики, накройте полотенцем и дайте им "отдохнуть" ещё 15 минут.
  5. Наполните и запеките. Каждый шарик — это будущий пирожок. Наполните его любимой начинкой и выпекайте до золотистой корочки.

Этот рецепт теста универсален, а пирожки получаются лёгкими, вкусными и полностью соответствуют правилам поста.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Еда и рецепты
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить Аудио 
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Экономика и бизнес
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний Аудио 
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать
Садоводство, цветоводство
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Сводка с фронта: ВСУ лихорадочно ищут солдат КНДР, массово погибать до инаугурации Трампа Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Последние материалы
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
В США отзывают партии свежих огурцов — причиной стал сальмонеллёз
Рыба и морепродукты в пост: что нужно знать о правилах питания
Как правильно изменить цвет гортензии с помощью кислотности почвы
Уникальный каскад термальных вод Венгрии под угрозой
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Орхидея, похожая на червя, завоевала внимание ботаников
Сводка с фронта: ВСУ лихорадочно ищут солдат КНДР, массово погибать до инаугурации Трампа
Судебные тяжбы звезды кинофильма о Гарри Поттере с налоговой службой Великобритании продолжаются
Природоохранная ценность сапсана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.