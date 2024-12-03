Как сварить идеальную манную кашу: советы шеф-повара

Манная каша знакома многим с детства, но из-за комочков её полюбили далеко не все. Шеф-повар Алексей Ткаченко рассказал, как приготовить "манку" с идеальной текстурой, которая придётся по вкусу и детям, и взрослым.
Ткаченко подчеркнул, что успех в приготовлении манной каши зависит от трёх параметров: температуры, правильных пропорций крупы и жидкости, а также техники приготовления. Он также предложил рецепт каши на воде — лёгкий и постный вариант, который можно разнообразить мёдом, фруктами, ягодами или орехами.
Эта техника приготовления гарантирует гладкую текстуру, а постная версия каши станет отличной основой для добавления любимых топпингов.
Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром. Её обычно подают со сливочным маслом, корицей, изюмом, фруктами, ягодами или вареньем. Является распространённым блюдом детского питания, а также завтраком.
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