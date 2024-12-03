Как сварить идеальную манную кашу: советы шеф-повара

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Манная каша знакома многим с детства, но из-за комочков её полюбили далеко не все. Шеф-повар Алексей Ткаченко рассказал, как приготовить "манку" с идеальной текстурой, которая придётся по вкусу и детям, и взрослым.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Три главных правила

Ткаченко подчеркнул, что успех в приготовлении манной каши зависит от трёх параметров: температуры, правильных пропорций крупы и жидкости, а также техники приготовления. Он также предложил рецепт каши на воде — лёгкий и постный вариант, который можно разнообразить мёдом, фруктами, ягодами или орехами.

Рецепт манной каши на воде

Для приготовления идеальной каши понадобятся:

4-5 ст. л. манной крупы,

500 мл воды,

1 ст. л. сахара,

щепотка соли.

Вскипятите воду в кастрюле из нержавеющей стали с толстыми стенками и дном, чтобы избежать пригорания. Тонкой струйкой всыпайте крупу, одновременно помешивая воду ложкой или венчиком. Это главный секрет идеальной текстуры, отмечает шеф-повар. Варите кашу на среднем огне в течение 5-7 минут, постоянно помешивая. Добавьте сахар и соль в конце приготовления. Если каша получилась слишком густой, можно влить немного горячей воды, чтобы добиться желаемой консистенции.

Эта техника приготовления гарантирует гладкую текстуру, а постная версия каши станет отличной основой для добавления любимых топпингов.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром. Её обычно подают со сливочным маслом, корицей, изюмом, фруктами, ягодами или вареньем. Является распространённым блюдом детского питания, а также завтраком.



