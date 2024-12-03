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Как сварить идеальную манную кашу: советы шеф-повара

1:36
Еда

Манная каша знакома многим с детства, но из-за комочков её полюбили далеко не все. Шеф-повар Алексей Ткаченко рассказал, как приготовить "манку" с идеальной текстурой, которая придётся по вкусу и детям, и взрослым.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Три главных правила

Ткаченко подчеркнул, что успех в приготовлении манной каши зависит от трёх параметров: температуры, правильных пропорций крупы и жидкости, а также техники приготовления. Он также предложил рецепт каши на воде — лёгкий и постный вариант, который можно разнообразить мёдом, фруктами, ягодами или орехами.

Рецепт манной каши на воде

Для приготовления идеальной каши понадобятся:

  • 4-5 ст. л. манной крупы,
  • 500 мл воды,
  • 1 ст. л. сахара,
  • щепотка соли.
  1. Вскипятите воду в кастрюле из нержавеющей стали с толстыми стенками и дном, чтобы избежать пригорания.
  2. Тонкой струйкой всыпайте крупу, одновременно помешивая воду ложкой или венчиком. Это главный секрет идеальной текстуры, отмечает шеф-повар.
  3. Варите кашу на среднем огне в течение 5-7 минут, постоянно помешивая.
  4. Добавьте сахар и соль в конце приготовления. Если каша получилась слишком густой, можно влить немного горячей воды, чтобы добиться желаемой консистенции.

Эта техника приготовления гарантирует гладкую текстуру, а постная версия каши станет отличной основой для добавления любимых топпингов.

Уточнения

Манная каша — каша из манной крупы, приготовленная на молоке, или просто на воде с солью и сахаром. Её обычно подают со сливочным маслом, корицей, изюмом, фруктами, ягодами или вареньем. Является распространённым блюдом детского питания, а также завтраком.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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