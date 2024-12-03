Домашняя засолка красной рыбы: лучшие советы и рекомендации

Солить рыбу в домашних условиях — это не только дешевле, но и полезнее. Однако перед кулинарами часто встаёт вопрос: какую рыбу лучше выбрать для засолки?
На полках магазинов можно найти солёную семгу, форель, кету и другие виды красной рыбы. Эксперты отмечают, что для засолки подойдёт практически любая красная рыба — выбор зависит только от ваших предпочтений.
Лучше всего брать рыбу целиком, так легче оценить её свежесть. Обратите внимание на:
Охлаждённая рыба считается оптимальным вариантом для засолки. Если доступна только замороженная, убедитесь, что она правильно разморожена, чтобы сохранить форму и текстуру.
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых.
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