Твёрдые сыры: вкусный источник кальция для профилактики остеопороза

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Разнообразие сыров на полках магазинов поражает: мягкие и твёрдые, из коровьего или козьего молока, с плесенью или специями. Но какой из них не только вкусен, но и полезен для здоровья? Теледоктор Александр Мясников рассказал, на что стоит обратить внимание.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Сыр

Сыр, как и другие молочные продукты, богат кальцием — микроэлементом, жизненно важным для здоровья. Кальций помогает укреплять кости и зубы, предотвращает остеопороз и поддерживает здоровье организма в целом. Поэтому молочные продукты, включая сыр, важно включать в рацион.

По словам Мясникова, особенно богаты кальцием твёрдые сорта сыра. В эфире программы "О самом главном" он отметил, что всего 100 граммов такого сыра содержат суточную норму кальция. Этот факт делает твёрдые сыры не только вкусным, но и полезным дополнением к питанию.

Уточнения

Остеопоро́з — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.



