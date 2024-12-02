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Что делать с ценами на масло: полезные и доступные заменители

1:38
Еда

В 2024 году цены на сливочное масло в России выросли более чем на 20%, что стало рекордным скачком. Возникает вопрос: можно ли заменить этот продукт более доступным маргарином?

Масло
Фото: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Масло

Польза и вред сливочного масла

Нутрициолог Елена Владимирова отмечает, что сливочное масло ценно благодаря содержанию полезных жиров и витамина А. Однако это далеко не единственный источник этих веществ. Если в рационе присутствуют субпродукты, молочные продукты (молоко, сметана, творог), яйца и рыба, дефицита жиров и витаминов можно не бояться.

Тем не менее злоупотреблять сливочным маслом специалисты не рекомендуют, так как его чрезмерное употребление может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Альтернативы маслу

Вместо масла Владимирова советует делать упор на растительные жиры. Это растительные масла, орехи и семена, которые полезны для организма и могут служить полноценной заменой животным жирам.

Что насчёт маргарина?

Для тех, кто ищет экономичный заменитель масла, маргарин может стать альтернативой. Однако и с ним стоит быть осторожным: употреблять этот продукт нужно в ограниченных количествах. Владимирова рекомендует использовать маргарин, особенно если речь идёт о бутербродах, так как он в основном состоит из растительных масел.

"Если вы привыкли намазывать сливочное масло на хлеб, попробуйте заменить его маргарином, но не забывайте о мере", — подчеркнула нутрициолог.

Уточнения

Маргари́н эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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