Свежевыжатый яблочный сок: почему он не всегда полезен

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный сок — один из самых популярных напитков, который можно найти практически в любом магазине. Ассортимент поражает: соки в тетрапакетах и банках, прямого отжима и восстановленные, осветленные и концентраты. Однако не все соки одинаково полезны, и даже свежевыжатый напиток может таить в себе некоторые риски.

Фото: commons.wikimedia.org by Flunse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ сок

Риски свежевыжатого сока

Если яблоки покупаются в магазине или на рынке, неизвестно, как долго они хранились на прилавках. По словам заведующего кафедрой биотехнологии Российского биотехнологического университета Дмитрия Куликова, такие фрукты могут подвергаться осеменению, особенно если не соблюдаются санитарные нормы.

К тому же санитарное состояние соковыжималки в кафе или ресторане может быть не идеальным, что повышает риск попадания в сок нежелательных микроорганизмов. Готовя сок дома, важно тщательно мыть яблоки и оборудование.

Высокое содержание сахара

В стакане свежевыжатого яблочного сока содержится около четырёх чайных ложек сахара. Это "жидкие" калории и углеводы, которые могут негативно сказаться на здоровье, особенно при чрезмерном употреблении. Кислоты в соке разрушают зубную эмаль, поэтому пить его рекомендуется через трубочку.

Что с покупным соком?

Производители стараются сохранить важные вещества даже в соках из концентратов. Однако витамин С в процессе переработки теряет до половины своих свойств, в то время как остальные микроэлементы сохраняются почти в полном объёме. Выбирая покупной сок, лучше отдавать предпочтение вариантам прямого отжима или с минимальной обработкой.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



