Капуста вместо картофеля: неожиданный ингредиент для котлет

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления котлет: кто-то добавляет черный хлеб, кто-то — сырой картофель, а кто-то ограничивается только луком. Однако телеведущий и врач Александр Мясников предложил необычный ингредиент, который сделает котлеты особенно нежными.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котлеты из капусты

По словам доктора, секрет мягкости и сочности котлет — это свежая мелко нарубленная капуста. Он признался, что открыл для себя этот рецепт недавно благодаря совету друзей, но уже не представляет приготовления котлет без этого ингредиента.

Мясников отметил в эфире программы "О самом главном", что капуста придаёт мясу удивительную нежность, а готовые котлеты буквально тают во рту.

"Она не чувствуется, но они такими мягкими становятся!" — поделился телеведущий.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя, приготовленное без применения какого-либо соуса.



