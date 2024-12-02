Капуста вместо картофеля: неожиданный ингредиент для котлет

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления котлет: кто-то добавляет черный хлеб, кто-то — сырой картофель, а кто-то ограничивается только луком. Однако телеведущий и врач Александр Мясников предложил необычный ингредиент, который сделает котлеты особенно нежными.
По словам доктора, секрет мягкости и сочности котлет — это свежая мелко нарубленная капуста. Он признался, что открыл для себя этот рецепт недавно благодаря совету друзей, но уже не представляет приготовления котлет без этого ингредиента.
Мясников отметил в эфире программы "О самом главном", что капуста придаёт мясу удивительную нежность, а готовые котлеты буквально тают во рту.
"Она не чувствуется, но они такими мягкими становятся!" — поделился телеведущий.
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя, приготовленное без применения какого-либо соуса.
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