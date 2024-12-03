Потрясающе нежная луковая намазка — вы будете покорены с первого укуса

Луковая намазка — идеальный вариант для любителей лука. Это сочетание нежного жареного лука, греческого йогурта, чеснока и зелёного лука покорит ваше сердце, как только вы её попробуете.
Ингредиенты:
Приготовление:
Наслаждайтесь неповторимым вкусом этой намазки!
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, ла̀банэ (араб. لبنة, ивр. לבנה) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром.
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