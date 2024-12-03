Потрясающе нежная луковая намазка — вы будете покорены с первого укуса

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковая намазка — идеальный вариант для любителей лука. Это сочетание нежного жареного лука, греческого йогурта, чеснока и зелёного лука покорит ваше сердце, как только вы её попробуете.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ намазка

Ингредиенты:

2 луковицы;

2 столовые ложки растительного масла;

20 грамм сливочного масла;

4 столовые ложки греческого йогурта;

1 чайная ложка соли;

2 зубчика чеснока;

2 стебля зелёного лука;

4 куска хлеба.

Приготовление:

Нарежьте одну крупную луковицу полукольцами и обжарьте на смеси растительного и сливочного масел, добавив две чайные ложки сахара для карамелизации лука. Обжаривайте лук до мягкости. Выложите лук в глубокую миску, добавьте греческий йогурт, измельчённый чеснок и нарезанный зелёный лук. Обжарьте хлеб до золотистой корочки и выложите на него луковую смесь.

Наслаждайтесь неповторимым вкусом этой намазки!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.



Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, ла̀банэ (араб. لبنة‎, ивр. לבנה‎) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром.

