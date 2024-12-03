Жареные бездрожжевые пирожки с капустой и беконом — тесто для них замешивается на рассоле

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные бездрожжевые пирожки на рассоле с капустой — это вкусное и ароматное блюдо, которое не оставит вас равнодушными. Это простое и быстрое в приготовлении угощение придётся по вкусу всей семье.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты:

рассол — 200 мл;

сахар — 1 чайная ложка;

сода — 0,5 чайной ложки;

растительное масло — 4 столовые ложки;

мука — 400 г;

капуста белокочанная — 400 г;

бекон — 80 г;

укроп свежий — 20 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте бекон и обжарьте его. Добавьте нашинкованную капусту и посолите. Тушите под крышкой, помешивая, до готовности. В конце сдобрите укропом. Приготовьте тесто: добавьте в рассол сахар, соль и растительное масло. Если рассол слишком солёный, можно добавить в него воды. Всыпьте муку и замесите тесто. Оставьте его на 30 минут, накрыв крышкой.

Сформируйте кусочки теста для будущих пирожков. Раскатайте тесто и выложите начинку на середину. Слепите пирожки с капустной начинкой. Жарьте пирожки в кипящем растительном масле с обеих сторон до румяности.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.



Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.

