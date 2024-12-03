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Жареные бездрожжевые пирожки с капустой и беконом — тесто для них замешивается на рассоле

1:23
Еда

Жареные бездрожжевые пирожки на рассоле с капустой — это вкусное и ароматное блюдо, которое не оставит вас равнодушными. Это простое и быстрое в приготовлении угощение придётся по вкусу всей семье.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты:

  • рассол — 200 мл;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • сода — 0,5 чайной ложки;
  • растительное масло — 4 столовые ложки;
  • мука — 400 г;
  • капуста белокочанная — 400 г;
  • бекон — 80 г;
  • укроп свежий — 20 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте бекон и обжарьте его.
  2. Добавьте нашинкованную капусту и посолите. Тушите под крышкой, помешивая, до готовности. В конце сдобрите укропом.
  3. Приготовьте тесто: добавьте в рассол сахар, соль и растительное масло. Если рассол слишком солёный, можно добавить в него воды.
  4. Всыпьте муку и замесите тесто. Оставьте его на 30 минут, накрыв крышкой.
    Сформируйте кусочки теста для будущих пирожков.
  5. Раскатайте тесто и выложите начинку на середину.
  6. Слепите пирожки с капустной начинкой.
  7. Жарьте пирожки в кипящем растительном масле с обеих сторон до румяности.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Рассол жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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