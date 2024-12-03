Гречка с курицей в горшочке — у этого простого блюда получается удивительный вкус и аромат
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Гречка с курицей в горшочке — это нежное, сочное и ароматное блюдо, которое отличается от гречки, приготовленной на плите. Добавление томатной пасты придаёт блюду интересный насыщенный вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г;
- гречневая крупа — 90 г;
- лук репчатый (небольшой) — 1 шт.;
- морковь — 0,5 шт.;
- томатная паста — 1-2 ч. л.;
- вода — 150-200 мл;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, красный молотый перец — по вкусу;
- сахар — щепотка;
- специи для курицы — по вкусу;
- растительное масло — 1-2 ст. л.;
- зелень укропа и лука — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Нарежьте куриное филе брусочками, а лук и морковь — соломкой.
- В горшочек налейте растительное масло и выложите куриное филе.
- Сверху положите лук и морковь, посыпьте солью, специями и измельчённым чесноком.
- Поставьте горшочек в холодную духовку и выставьте температуру 220-230 градусов. Готовьте курицу 15 минут, периодически перемешивая.
- Промойте гречневую крупу и добавьте в горшочек. Перемешайте.
- Разведите томатную пасту в воде, добавьте соль, красный перец и сахар.
- Влейте полученную смесь в горшочек, чтобы жидкость покрывала крупу.
- Накройте горшочек крышкой и верните в духовку. Готовьте при той же температуре ещё 35 минут, следя за выкипанием жидкости и добавляя её при необходимости.
Подавайте горячую гречку с курицей в горшочке, украсив зеленью укропа и лука.
Уточнения
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру