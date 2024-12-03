Гречка с курицей в горшочке — у этого простого блюда получается удивительный вкус и аромат

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Гречка с курицей в горшочке — это нежное, сочное и ароматное блюдо, которое отличается от гречки, приготовленной на плите. Добавление томатной пасты придаёт блюду интересный насыщенный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

гречневая крупа — 90 г;

лук репчатый (небольшой) — 1 шт.;

морковь — 0,5 шт.;

томатная паста — 1-2 ч. л.;

вода — 150-200 мл;

чеснок — 1 зубчик;

соль, красный молотый перец — по вкусу;

сахар — щепотка;

специи для курицы — по вкусу;

растительное масло — 1-2 ст. л.;

зелень укропа и лука — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте куриное филе брусочками, а лук и морковь — соломкой. В горшочек налейте растительное масло и выложите куриное филе. Сверху положите лук и морковь, посыпьте солью, специями и измельчённым чесноком. Поставьте горшочек в холодную духовку и выставьте температуру 220-230 градусов. Готовьте курицу 15 минут, периодически перемешивая. Промойте гречневую крупу и добавьте в горшочек. Перемешайте. Разведите томатную пасту в воде, добавьте соль, красный перец и сахар. Влейте полученную смесь в горшочек, чтобы жидкость покрывала крупу. Накройте горшочек крышкой и верните в духовку. Готовьте при той же температуре ещё 35 минут, следя за выкипанием жидкости и добавляя её при необходимости.

Подавайте горячую гречку с курицей в горшочке, украсив зеленью укропа и лука.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.



Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

