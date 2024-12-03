Ленивые голубцы в духовке — это быстрый и сытный вариант семейного ужина

Это простое и вкусное блюдо станет отличным ужином для всей семьи, и к тому же с ним не придётся долго возиться, как с обычными голубцами.
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубцы в томатном соусе
Если хочется голубцов, но времени на их приготовление мало, можно воспользоваться упрощённым рецептом вкусного и сочного блюда.
Ингредиенты:
мясной фарш — 500 г;
капуста — 250 г;
рис — 100 г;
лук — 2 шт.;
морковь — 2 шт.;
яйцо — 1 шт.;
кетчуп — 2-3 ст. л.;
сметана — 2 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
вода — 1 стакан;
сахар — 0,5 ст. л.;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Рис промыть и отварить до полуготовности, остудить.
Капусту мелко нарезать. Зрелую капусту залить кипятком на 15-20 минут, молодую можно нарезать сразу.
Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.
Обжарить лук на растительном масле и отложить 3 ложки для фарша.
В сковороду добавить морковь и жарить ещё 7 минут, затем отложить половину зажарки.
В сковороду добавить кетчуп, воду, сахар, соль и перец, сметану и чеснок. Довести до кипения и снять с огня.
Смешать фарш, капусту, рис и обжаренный лук, добавить яйцо, перец и соль. Хорошо перемешать.
В форму для запекания выложить отложенную зажарку.
Сформировать голубцы из фарша, выложить на зажарку.
Запекать в духовке при 200 °C 15 минут, затем залить томатно-сметанным соусом и готовить ещё 40 минут при температуре 175-180 °C.
Подавать ленивые голубцы с отварным картофелем или картофельным пюре.
Уточнения
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.