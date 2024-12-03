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Ленивые голубцы в духовке — это быстрый и сытный вариант семейного ужина

2:00
Еда

Это простое и вкусное блюдо станет отличным ужином для всей семьи, и к тому же с ним не придётся долго возиться, как с обычными голубцами.

Голубцы в томатном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубцы в томатном соусе

Если хочется голубцов, но времени на их приготовление мало, можно воспользоваться упрощённым рецептом вкусного и сочного блюда.

Ингредиенты:

  • мясной фарш — 500 г;
  • капуста — 250 г;
  • рис — 100 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кетчуп — 2-3 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • вода — 1 стакан;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Рис промыть и отварить до полуготовности, остудить.
  2. Капусту мелко нарезать. Зрелую капусту залить кипятком на 15-20 минут, молодую можно нарезать сразу.
  3. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.
  4. Обжарить лук на растительном масле и отложить 3 ложки для фарша.
  5. В сковороду добавить морковь и жарить ещё 7 минут, затем отложить половину зажарки.
  6. В сковороду добавить кетчуп, воду, сахар, соль и перец, сметану и чеснок. Довести до кипения и снять с огня.
  7. Смешать фарш, капусту, рис и обжаренный лук, добавить яйцо, перец и соль. Хорошо перемешать.
  8. В форму для запекания выложить отложенную зажарку.
  9. Сформировать голубцы из фарша, выложить на зажарку.
  10. Запекать в духовке при 200 °C 15 минут, затем залить томатно-сметанным соусом и готовить ещё 40 минут при температуре 175-180 °C.

Подавать ленивые голубцы с отварным картофелем или картофельным пюре.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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