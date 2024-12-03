Ленивые голубцы в духовке — это быстрый и сытный вариант семейного ужина

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Это простое и вкусное блюдо станет отличным ужином для всей семьи, и к тому же с ним не придётся долго возиться, как с обычными голубцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубцы в томатном соусе

Если хочется голубцов, но времени на их приготовление мало, можно воспользоваться упрощённым рецептом вкусного и сочного блюда.

Ингредиенты:

мясной фарш — 500 г;

капуста — 250 г;

рис — 100 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

кетчуп — 2-3 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 1 стакан;

сахар — 0,5 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Рис промыть и отварить до полуготовности, остудить. Капусту мелко нарезать. Зрелую капусту залить кипятком на 15-20 минут, молодую можно нарезать сразу. Лук очистить и мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить. Обжарить лук на растительном масле и отложить 3 ложки для фарша. В сковороду добавить морковь и жарить ещё 7 минут, затем отложить половину зажарки. В сковороду добавить кетчуп, воду, сахар, соль и перец, сметану и чеснок. Довести до кипения и снять с огня. Смешать фарш, капусту, рис и обжаренный лук, добавить яйцо, перец и соль. Хорошо перемешать. В форму для запекания выложить отложенную зажарку. Сформировать голубцы из фарша, выложить на зажарку. Запекать в духовке при 200 °C 15 минут, затем залить томатно-сметанным соусом и готовить ещё 40 минут при температуре 175-180 °C.

Подавать ленивые голубцы с отварным картофелем или картофельным пюре.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

