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Быстрый торт из простого бисквита со сметанным кремом, когда нужно срочно что-то к чаю

1:43
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и быстрым рецептом классического бисквитного торта со сметанным кремом. Этот торт станет отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться нежным и вкусным десертом без лишних хлопот и временных затрат.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Этот быстрый и лёгкий торт обязательно порадует вас своим нежным вкусом.

Ингредиенты:

  • Мука — 200 г;
  • Сахар — 150 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);
  • Соль — щепотка;
  • Сметана — 500 мл (20 % жирности);
  • Сахарная пудра — 100 г;
  • Ванилин — на кончике ножа;
  • Свежие ягоды или фрукты для украшения (клубника, малина, бананы).

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и застелите дно формы пергаментной бумагой.
  2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (7-10 минут). Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте.
  3. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 30-35 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.
  4. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до густой и гладкой консистенции.
  5. Теперь соберите торт: разрежьте остывший корж на два слоя, смажьте нижний слой кремом, накройте вторым слоем и также смажьте кремом сверху и по бокам. Украсьте торт свежими ягодами или фруктами.
  6. Чтобы торт стал вкуснее, поставьте его в холодильник на 2 часа для пропитки.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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