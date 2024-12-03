Быстрый торт из простого бисквита со сметанным кремом, когда нужно срочно что-то к чаю

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и быстрым рецептом классического бисквитного торта со сметанным кремом. Этот торт станет отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться нежным и вкусным десертом без лишних хлопот и временных затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт

Этот быстрый и лёгкий торт обязательно порадует вас своим нежным вкусом.

Ингредиенты:

Мука — 200 г;

Сахар — 150 г;

Яйца — 4 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);

Соль — щепотка;

Сметана — 500 мл (20 % жирности);

Сахарная пудра — 100 г;

Ванилин — на кончике ножа;

Свежие ягоды или фрукты для украшения (клубника, малина, бананы).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C и застелите дно формы пергаментной бумагой. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (7-10 минут). Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 30-35 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до густой и гладкой консистенции. Теперь соберите торт: разрежьте остывший корж на два слоя, смажьте нижний слой кремом, накройте вторым слоем и также смажьте кремом сверху и по бокам. Украсьте торт свежими ягодами или фруктами. Чтобы торт стал вкуснее, поставьте его в холодильник на 2 часа для пропитки.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.



Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

