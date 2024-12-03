Быстрый торт из простого бисквита со сметанным кремом, когда нужно срочно что-то к чаю

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и быстрым рецептом классического бисквитного торта со сметанным кремом. Этот торт станет отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться нежным и вкусным десертом без лишних хлопот и временных затрат.
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт
Этот быстрый и лёгкий торт обязательно порадует вас своим нежным вкусом.
Ингредиенты:
Мука — 200 г;
Сахар — 150 г;
Яйца — 4 шт.;
Разрыхлитель — 1 ч. л.;
Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);
Соль — щепотка;
Сметана — 500 мл (20 % жирности);
Сахарная пудра — 100 г;
Ванилин — на кончике ножа;
Свежие ягоды или фрукты для украшения (клубника, малина, бананы).
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 °C и застелите дно формы пергаментной бумагой.
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (7-10 минут). Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте.
Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 °C около 30-35 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.
Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до густой и гладкой консистенции.
Теперь соберите торт: разрежьте остывший корж на два слоя, смажьте нижний слой кремом, накройте вторым слоем и также смажьте кремом сверху и по бокам. Украсьте торт свежими ягодами или фруктами.
Чтобы торт стал вкуснее, поставьте его в холодильник на 2 часа для пропитки.
Уточнения
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.