Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия, запечённая в духовке, — это быстрый и вкусный рецепт, который станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Эта рыба богата витаминами и микроэлементами, такими как витамин B12, селен и омега-3 жирные кислоты.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печёная скумбрия

Для приготовления вам понадобятся:

2 скумбрии;

пол чайной ложки лимонного сока;

4 дольки лимона;

4 помидора черри;

пол чайной ложки прованских трав;

пол чайной ложки соли;

пол чайной ложки чёрного перца;

пол чайной ложки приправы для рыбы;

2 лавровых листа.

Приготовление

Подготовьте скумбрию: очистите, промойте и обсушите бумажными полотенцами. Сбрызните тушки рыбы лимонным соком. Смешайте специи и натрите ими рыбу. В каждую рыбку положите по две дольки лимона, по одному лавровому листу и несколько кружочков помидоров. Сверху на поверхности скумбрии сделайте четыре надреза и вставьте в них кружочки помидоров. Заверните рыбу в фольгу и оставьте мариноваться на 30-40 минут. Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте рыбу в течение 40 минут. Первые 20 минут запекайте в фольге, затем фольгу разверните и запекайте ещё 20 минут.

Подавайте рыбу с овощами и зеленью.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

