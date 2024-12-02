Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии

Скумбрия, запечённая в духовке, — это быстрый и вкусный рецепт, который станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Эта рыба богата витаминами и микроэлементами, такими как витамин B12, селен и омега-3 жирные кислоты.
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Смешайте специи и натрите ими рыбу. В каждую рыбку положите по две дольки лимона, по одному лавровому листу и несколько кружочков помидоров. Сверху на поверхности скумбрии сделайте четыре надреза и вставьте в них кружочки помидоров.
Заверните рыбу в фольгу и оставьте мариноваться на 30-40 минут.
Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте рыбу в течение 40 минут. Первые 20 минут запекайте в фольге, затем фольгу разверните и запекайте ещё 20 минут.
Подавайте рыбу с овощами и зеленью.
Уточнения
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.