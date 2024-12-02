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Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии

1:27
Еда

Скумбрия, запечённая в духовке, — это быстрый и вкусный рецепт, который станет отличным вариантом для семейного ужина или праздничного стола. Эта рыба богата витаминами и микроэлементами, такими как витамин B12, селен и омега-3 жирные кислоты.

Печёная скумбрия
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печёная скумбрия

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 скумбрии;
  • пол чайной ложки лимонного сока;
  • 4 дольки лимона;
  • 4 помидора черри;
  • пол чайной ложки прованских трав;
  • пол чайной ложки соли;
  • пол чайной ложки чёрного перца;
  • пол чайной ложки приправы для рыбы;
  • 2 лавровых листа.

Приготовление

  1. Подготовьте скумбрию: очистите, промойте и обсушите бумажными полотенцами. Сбрызните тушки рыбы лимонным соком.
  2. Смешайте специи и натрите ими рыбу. В каждую рыбку положите по две дольки лимона, по одному лавровому листу и несколько кружочков помидоров. Сверху на поверхности скумбрии сделайте четыре надреза и вставьте в них кружочки помидоров.
  3. Заверните рыбу в фольгу и оставьте мариноваться на 30-40 минут.
  4. Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте рыбу в течение 40 минут. Первые 20 минут запекайте в фольге, затем фольгу разверните и запекайте ещё 20 минут.

Подавайте рыбу с овощами и зеленью.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии
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