Фишболы по-французски — готовим эти рыбные шарики из трески и подаём с изысканным соусом

Фишболы по-французски — это небольшие круглые рыбные котлетки с хрустящей корочкой. Они обжариваются во фритюре и подаются с соусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Фишболы
Для их приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
треска (филе) — 450 грамм;
панировочные сухари — 90 грамм;
репчатый лук — 1 штука;
петрушка — 5 веточек;
куриное яйцо — 1 штука;
соль — 1 щепотка;
белый перец — 1 щепотка;
горчица с зёрнами — 1 столовая ложка;
лук-порей — 1 стебель;
сливочное масло — 1 столовая ложка;
оливковое масло — 1 столовая ложка;
сухое белое вино — 60 миллилитров;
сливки — 50 миллилитров.
Процесс приготовления:
Приготовьте фарш из трески, добавив в него мелко нарезанный лук, петрушку, панировочные сухари, яйцо, соль и перец.
Сформируйте из фарша шарики и обваляйте их в панировочных сухарях.
Поставьте шарики в холодильник на 20 минут.
Обжарьте фишболы во фритюре до готовности в течение 5-7 минут.
Для соуса нарежьте лук-порей тонкими кольцами и обжарьте его в смеси сливочного и оливкового масла. Добавьте вино и выпарите его. Затем добавьте сливки, горчицу, соль и перец, варите на слабом огне 5 минут.