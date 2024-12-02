Фишболы по-французски — готовим эти рыбные шарики из трески и подаём с изысканным соусом

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Фишболы по-французски — это небольшие круглые рыбные котлетки с хрустящей корочкой. Они обжариваются во фритюре и подаются с соусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Фишболы

Для их приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

треска (филе) — 450 грамм;

панировочные сухари — 90 грамм;

репчатый лук — 1 штука;

петрушка — 5 веточек;

куриное яйцо — 1 штука;

соль — 1 щепотка;

белый перец — 1 щепотка;

горчица с зёрнами — 1 столовая ложка;

лук-порей — 1 стебель;

сливочное масло — 1 столовая ложка;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

сухое белое вино — 60 миллилитров;

сливки — 50 миллилитров.

Процесс приготовления:

Приготовьте фарш из трески, добавив в него мелко нарезанный лук, петрушку, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Сформируйте из фарша шарики и обваляйте их в панировочных сухарях. Поставьте шарики в холодильник на 20 минут. Обжарьте фишболы во фритюре до готовности в течение 5-7 минут. Для соуса нарежьте лук-порей тонкими кольцами и обжарьте его в смеси сливочного и оливкового масла. Добавьте вино и выпарите его. Затем добавьте сливки, горчицу, соль и перец, варите на слабом огне 5 минут.

Подавайте фишболы с соусом.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.



Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

