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Фишболы по-французски — готовим эти рыбные шарики из трески и подаём с изысканным соусом

1:30
Еда

Фишболы по-французски — это небольшие круглые рыбные котлетки с хрустящей корочкой. Они обжариваются во фритюре и подаются с соусом.

Фишболы
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Фишболы

Для их приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • треска (филе) — 450 грамм;
  • панировочные сухари — 90 грамм;
  • репчатый лук — 1 штука;
  • петрушка — 5 веточек;
  • куриное яйцо — 1 штука;
  • соль — 1 щепотка;
  • белый перец — 1 щепотка;
  • горчица с зёрнами — 1 столовая ложка;
  • лук-порей — 1 стебель;
  • сливочное масло — 1 столовая ложка;
  • оливковое масло — 1 столовая ложка;
  • сухое белое вино — 60 миллилитров;
  • сливки — 50 миллилитров.

Процесс приготовления:

  1. Приготовьте фарш из трески, добавив в него мелко нарезанный лук, петрушку, панировочные сухари, яйцо, соль и перец.
  2. Сформируйте из фарша шарики и обваляйте их в панировочных сухарях.
  3. Поставьте шарики в холодильник на 20 минут.
  4. Обжарьте фишболы во фритюре до готовности в течение 5-7 минут.
  5. Для соуса нарежьте лук-порей тонкими кольцами и обжарьте его в смеси сливочного и оливкового масла. Добавьте вино и выпарите его. Затем добавьте сливки, горчицу, соль и перец, варите на слабом огне 5 минут.

Подавайте фишболы с соусом.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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