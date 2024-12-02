Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день

Блюдо, которое мы сегодня приготовим, — это курица в пряном апельсиновом соусе. Это блюдо относится к китайской кухне и готовится из всегда доступных и недорогих куриных бёдер.
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куриные бёдра
Для приготовления нам понадобятся:
куриные бёдра — 1 кг;
апельсины — 2 шт.;
соевый соус — 5 ст. л.;
имбирь (корень) — 2 ст. л.;
белый лук — 1 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика.
Приготовление
Приготовим маринад: выжмем сок из двух апельсинов, добавим соевый соус, нарезанный чеснок и имбирь. Лук нарежем полукольцами (можно взять две луковицы, если любите этот овощ).
Куриные бёдра вымоем, положим в миску и зальём маринадом с луком. Всё тщательно перемешаем и оставим мариноваться при комнатной температуре примерно на час.
В большой сковороде разогреем оливковое масло. Достанем куски курицы из маринада и обжарим их с двух сторон до золотистой корочки.
Обжаренные бёдра переложим в жаростойкое блюдо. При желании можно слегка поперчить.
В сковороду выложим оставшийся маринад и будем варить его 4-5 минут.
Заливаем куриные бёдра маринадом и ставим в духовку, разогретую до 200 °C, на 25-30 минут. Если лук начнёт подгорать, накроем блюдо фольгой.
Подаём блюдо сразу же с любым гарниром на ваш вкус.
Уточнения
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.