Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Блюдо, которое мы сегодня приготовим, — это курица в пряном апельсиновом соусе. Это блюдо относится к китайской кухне и готовится из всегда доступных и недорогих куриных бёдер.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куриные бёдра

Для приготовления нам понадобятся:

куриные бёдра — 1 кг;

апельсины — 2 шт.;

соевый соус — 5 ст. л.;

имбирь (корень) — 2 ст. л.;

белый лук — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика.

Приготовление

Приготовим маринад: выжмем сок из двух апельсинов, добавим соевый соус, нарезанный чеснок и имбирь. Лук нарежем полукольцами (можно взять две луковицы, если любите этот овощ). Куриные бёдра вымоем, положим в миску и зальём маринадом с луком. Всё тщательно перемешаем и оставим мариноваться при комнатной температуре примерно на час. В большой сковороде разогреем оливковое масло. Достанем куски курицы из маринада и обжарим их с двух сторон до золотистой корочки. Обжаренные бёдра переложим в жаростойкое блюдо. При желании можно слегка поперчить. В сковороду выложим оставшийся маринад и будем варить его 4-5 минут. Заливаем куриные бёдра маринадом и ставим в духовку, разогретую до 200 °C, на 25-30 минут. Если лук начнёт подгорать, накроем блюдо фольгой.

Подаём блюдо сразу же с любым гарниром на ваш вкус.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.





Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

