Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей
Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы
Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам
Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis
Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими

Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день

1:35
Еда

Блюдо, которое мы сегодня приготовим, — это курица в пряном апельсиновом соусе. Это блюдо относится к китайской кухне и готовится из всегда доступных и недорогих куриных бёдер.

Куриные бёдра
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куриные бёдра

Для приготовления нам понадобятся:

  • куриные бёдра — 1 кг;
  • апельсины — 2 шт.;
  • соевый соус — 5 ст. л.;
  • имбирь (корень) — 2 ст. л.;
  • белый лук — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика.

Приготовление

  1. Приготовим маринад: выжмем сок из двух апельсинов, добавим соевый соус, нарезанный чеснок и имбирь. Лук нарежем полукольцами (можно взять две луковицы, если любите этот овощ).
  2. Куриные бёдра вымоем, положим в миску и зальём маринадом с луком. Всё тщательно перемешаем и оставим мариноваться при комнатной температуре примерно на час.
  3. В большой сковороде разогреем оливковое масло. Достанем куски курицы из маринада и обжарим их с двух сторон до золотистой корочки.
  4. Обжаренные бёдра переложим в жаростойкое блюдо. При желании можно слегка поперчить.
  5. В сковороду выложим оставшийся маринад и будем варить его 4-5 минут.
  6. Заливаем куриные бёдра маринадом и ставим в духовку, разогретую до 200 °C, на 25-30 минут. Если лук начнёт подгорать, накроем блюдо фольгой.

Подаём блюдо сразу же с любым гарниром на ваш вкус.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям
Российский шоу-бизнес
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям Аудио 
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу
Еда и рецепты
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу Аудио 
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Новый год в России: дорого, но сэкономить можно
Как вырастить лобелию и наслаждаться ее цветением с первого дня
Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей
Как можно использовать аспирин в повседневной жизни? Неожиданные способы
Учёные нашли способ адаптации человека к межзвёздным полётам
Карлос Таварес покинул пост гендиректора Stellantis
Плоский живот гарантирован после этой домашней тренировки
Горячая курица в пряном маринаде с румяной корочкой согреет в холодный день
Продукты, делающие кожу сияющей, а волосы крепкими
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.