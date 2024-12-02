Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Зимний" — это разновидность традиционного салата "Оливье". В его состав могут входить как отварное мясо, так и колбаса. Это блюдо получило своё название "Зимний", поскольку его ингредиенты доступны в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Зимний

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

180 г картофеля;

100 г маринованных огурцов;

70 г моркови;

50 г зелёного горошка;

1 яйцо;

50 г майонеза;

20 г репчатого лука;

1 г соли.

Приготовление:

Тщательно помойте морковь и картофель, не очищая их от кожуры. Отварите овощи до готовности, пока они не станут мягкими (можно проверить вилкой или ножом). Очистите овощи и нарежьте их средними кубиками. Сварите куриное филе в подсоленной воде и тоже порежьте его кубиками. Отварите яйца вкрутую, очистите их и опять же нарежьте кубиками. Нарежьте маринованные огурцы и лук мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез (можно смешать его с йогуртом для уменьшения калорийности) и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Уберите салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Подавайте на стол в салатнике или порционно.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

