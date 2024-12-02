Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний

Салат "Зимний" — это разновидность традиционного салата "Оливье". В его состав могут входить как отварное мясо, так и колбаса. Это блюдо получило своё название "Зимний", поскольку его ингредиенты доступны в холодное время года.
Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Зимний
Ингредиенты:
200 г куриного филе;
180 г картофеля;
100 г маринованных огурцов;
70 г моркови;
50 г зелёного горошка;
1 яйцо;
50 г майонеза;
20 г репчатого лука;
1 г соли.
Приготовление:
Тщательно помойте морковь и картофель, не очищая их от кожуры.
Отварите овощи до готовности, пока они не станут мягкими (можно проверить вилкой или ножом).
Очистите овощи и нарежьте их средними кубиками.
Сварите куриное филе в подсоленной воде и тоже порежьте его кубиками.
Отварите яйца вкрутую, очистите их и опять же нарежьте кубиками.
Нарежьте маринованные огурцы и лук мелкими кубиками.
Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез (можно смешать его с йогуртом для уменьшения калорийности) и соль по вкусу. Тщательно перемешайте.
Уберите салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Подавайте на стол в салатнике или порционно.
Уточнения
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.