Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае нашли способ хранить терабайты данных в алмазах
Чаще всего иностранные туристы покупают в России ювелирку с возвратом НДС
Юрист рассказал, могут ли Загитову лишить прав за более чем 200 нарушений ППД за год
Трансмиссия Lada Granta распрощалась с автоматикой
И копейки не потратите! Как обновить интерьер квартиры всего за один день
Как правильно использовать патчи чтобы кожа выглядела безупречно?
Автовладельцы подали коллективный иск против Honda из-за ЛКП
Сотрудники Volkswagen объявили новые массовые забастовки в Германии
Как клетчатка помогает наладить работу кишечника: советы врача

Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний

1:25
Еда

Салат "Зимний" — это разновидность традиционного салата "Оливье". В его состав могут входить как отварное мясо, так и колбаса. Это блюдо получило своё название "Зимний", поскольку его ингредиенты доступны в холодное время года.

Салат Зимний
Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Зимний

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе;
  • 180 г картофеля;
  • 100 г маринованных огурцов;
  • 70 г моркови;
  • 50 г зелёного горошка;
  • 1 яйцо;
  • 50 г майонеза;
  • 20 г репчатого лука;
  • 1 г соли.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте морковь и картофель, не очищая их от кожуры.
  2. Отварите овощи до готовности, пока они не станут мягкими (можно проверить вилкой или ножом).
  3. Очистите овощи и нарежьте их средними кубиками.
  4. Сварите куриное филе в подсоленной воде и тоже порежьте его кубиками.
  5. Отварите яйца вкрутую, очистите их и опять же нарежьте кубиками.
  6. Нарежьте маринованные огурцы и лук мелкими кубиками.
  7. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез (можно смешать его с йогуртом для уменьшения калорийности) и соль по вкусу. Тщательно перемешайте.
  8. Уберите салат в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Подавайте на стол в салатнике или порционно.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям
Российский шоу-бизнес
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям Аудио 
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Шоу-бизнес
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Юрист рассказал, могут ли Загитову лишить прав за более чем 200 нарушений ППД за год
Трансмиссия Lada Granta распрощалась с автоматикой
И копейки не потратите! Как обновить интерьер квартиры всего за один день
Как правильно использовать патчи чтобы кожа выглядела безупречно?
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Автовладельцы подали коллективный иск против Honda из-за ЛКП
Сотрудники Volkswagen объявили новые массовые забастовки в Германии
Как клетчатка помогает наладить работу кишечника: советы врача
Разница во времени между Землёй и Луной достигла 56 микросекунд
Почему уменьшение огорода — это не потеря, а выгода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.