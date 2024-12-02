Варим овощи для салатов не за час, а всего за 10 минут — делаем это не на плите

Чтобы ускорить процесс приготовления овощей для салата, можно воспользоваться микроволновой печью. В ней можно быстро приготовить морковь, картофель и свёклу.

Фото: commons.wikimedia.org by Mindaugas Danys, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат со свеклой и фасолью

Перед началом приготовления необходимо тщательно вымыть овощи и обсушить их. Затем следует выполнить следующие действия:

Несколько раз наколите морковь вилкой. Положите картофель и свёклу в полиэтиленовые пакеты, плотно закройте их и сделайте несколько проколов. Поместите овощи в микроволновую печь, закрыв дверцу. Установите мощность 800 Вт и время 6 минут. Готовьте до сигнала. Переверните овощи и установите ещё 4 минуты. Проверьте готовность овощей с помощью вилки. Если они покажутся вам жестковатыми, поставьте их в микроволновку ещё на несколько минут. Обратите внимание, что свёкла готовится дольше, чем морковь и картофель.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.





Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.



