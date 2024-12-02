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Варим овощи для салатов не за час, а всего за 10 минут — делаем это не на плите

Еда

Чтобы ускорить процесс приготовления овощей для салата, можно воспользоваться микроволновой печью. В ней можно быстро приготовить морковь, картофель и свёклу.

Салат со свеклой и фасолью
Фото: commons.wikimedia.org by Mindaugas Danys, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат со свеклой и фасолью

Перед началом приготовления необходимо тщательно вымыть овощи и обсушить их. Затем следует выполнить следующие действия:

  1. Несколько раз наколите морковь вилкой.
  2. Положите картофель и свёклу в полиэтиленовые пакеты, плотно закройте их и сделайте несколько проколов.
  3. Поместите овощи в микроволновую печь, закрыв дверцу.
  4. Установите мощность 800 Вт и время 6 минут.
  5. Готовьте до сигнала.
  6. Переверните овощи и установите ещё 4 минуты.
  7. Проверьте готовность овощей с помощью вилки. Если они покажутся вам жестковатыми, поставьте их в микроволновку ещё на несколько минут.
  8. Обратите внимание, что свёкла готовится дольше, чем морковь и картофель.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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