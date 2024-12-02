Варим овощи для салатов не за час, а всего за 10 минут — делаем это не на плите

Чтобы ускорить процесс приготовления овощей для салата, можно воспользоваться микроволновой печью. В ней можно быстро приготовить морковь, картофель и свёклу.
Перед началом приготовления необходимо тщательно вымыть овощи и обсушить их. Затем следует выполнить следующие действия:
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.
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