Гуляш по-домашнему из говядины хорош и с макаронами, и с гречкой, и с картофельным пюре

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуляш по-домашнему из говядины — это нежное мясо с ароматным соусом, которое прекрасно сочетается с разными гарнирами.

Фото: commons.wikimedia.org by adactio, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гуляш

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

говядина — 1 кг;

лук репчатый — 1 головка;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

мясной бульон — 2 стакана;

томатная паста — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — 1 ч. л.;

перец красный молотый — 1 ч. л.;

масло подсолнечное — 50 мл.

Процесс приготовления:

Промойте говядину, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными кусочками. Нагрейте казан, влейте подсолнечное масло и выложите кусочки мяса. Готовьте под закрытой крышкой на среднем огне до испарения жидкости (около 30 минут). Нарежьте морковь соломкой, лук — полукольцами, чеснок — кубиками. Когда жидкость испарится, добавьте нарезанные овощи и обжаривайте до готовности. Посолите и поперчите. Разведите томатную пасту в мясном бульоне и влейте в казан. Тушите под закрытой крышкой около 40 минут. Обжарьте муку на сухой сковороде. Добавьте лавровый лист и муку в казан, перемешайте и тушите ещё 10 минут.

Подавайте гуляш с любимым гарниром и свежими овощами.

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

