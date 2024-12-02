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Гуляш по-домашнему из говядины хорош и с макаронами, и с гречкой, и с картофельным пюре

1:32
Еда

Гуляш по-домашнему из говядины — это нежное мясо с ароматным соусом, которое прекрасно сочетается с разными гарнирами.

Гуляш
Фото: commons.wikimedia.org by adactio, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гуляш

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • говядина — 1 кг;
  • лук репчатый — 1 головка;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мясной бульон — 2 стакана;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — 1 ч. л.;
  • перец красный молотый — 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 50 мл.

Процесс приготовления:

  1. Промойте говядину, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными кусочками.
  2. Нагрейте казан, влейте подсолнечное масло и выложите кусочки мяса. Готовьте под закрытой крышкой на среднем огне до испарения жидкости (около 30 минут).
  3. Нарежьте морковь соломкой, лук — полукольцами, чеснок — кубиками.
  4. Когда жидкость испарится, добавьте нарезанные овощи и обжаривайте до готовности. Посолите и поперчите.
  5. Разведите томатную пасту в мясном бульоне и влейте в казан. Тушите под закрытой крышкой около 40 минут.
  6. Обжарьте муку на сухой сковороде.
  7. Добавьте лавровый лист и муку в казан, перемешайте и тушите ещё 10 минут.

Подавайте гуляш с любимым гарниром и свежими овощами.

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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