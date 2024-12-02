Гуляш по-домашнему из говядины хорош и с макаронами, и с гречкой, и с картофельным пюре
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Гуляш по-домашнему из говядины — это нежное мясо с ароматным соусом, которое прекрасно сочетается с разными гарнирами.
Фото: commons.wikimedia.org by adactio, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гуляш
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
- говядина — 1 кг;
- лук репчатый — 1 головка;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- мясной бульон — 2 стакана;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — 1 ч. л.;
- перец красный молотый — 1 ч. л.;
- масло подсолнечное — 50 мл.
Процесс приготовления:
- Промойте говядину, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными кусочками.
- Нагрейте казан, влейте подсолнечное масло и выложите кусочки мяса. Готовьте под закрытой крышкой на среднем огне до испарения жидкости (около 30 минут).
- Нарежьте морковь соломкой, лук — полукольцами, чеснок — кубиками.
- Когда жидкость испарится, добавьте нарезанные овощи и обжаривайте до готовности. Посолите и поперчите.
- Разведите томатную пасту в мясном бульоне и влейте в казан. Тушите под закрытой крышкой около 40 минут.
- Обжарьте муку на сухой сковороде.
- Добавьте лавровый лист и муку в казан, перемешайте и тушите ещё 10 минут.
Подавайте гуляш с любимым гарниром и свежими овощами.
Уточнения
Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру