Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт
1:30
Буженина по-домашнему — это ароматное и сочное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Приготовление этого блюда не требует особых навыков — оно гораздо проще, чем вам кажется!
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буженина
Ингредиенты:
- свинина — 1,5 кг;
- чеснок — 9 зубчиков;
- прованские травы — 1 чайная ложка;
- красный молотый перец — 1/4 чайной ложки;
- паприка красная — 1 чайная ложка.
Маринад:
- вода — 1/2 литра;
- белое вино — 4 столовые ложки;
- лавровый лист — 3 штуки;
- гвоздика — 5 штук;
- перец горошком — 8 штук;
- соль — 1,5 столовых ложек.
Приготовление:
- Приготовьте маринад, добавив все ингредиенты в воду.
- Поместите мясо в маринад и поставьте в холодильник на сутки.
- Измельчите 3 зубчика чеснока, смешайте с остальными специями.
- Нашпигуйте мясо оставшимся чесноком и натрите специями.
- В форму для запекания налейте немного маринада.
- Запекайте мясо при температуре 180 °C в течение 1,5 часов, затем увеличьте нагрев до 200 °C и готовьте ещё 30 минут. Периодически поливайте мясо маринадом.
- Готовность проверьте, проколов мясо ножом: светлый и прозрачный сок свидетельствует о готовности.
Подавайте буженину горячей или холодной.
Уточнения
Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру