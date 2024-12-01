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Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт

1:30
Еда

Буженина по-домашнему — это ароматное и сочное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Приготовление этого блюда не требует особых навыков — оно гораздо проще, чем вам кажется!

Буженина
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буженина

Ингредиенты:

  • свинина — 1,5 кг;
  • чеснок — 9 зубчиков;
  • прованские травы — 1 чайная ложка;
  • красный молотый перец — 1/4 чайной ложки;
  • паприка красная — 1 чайная ложка.

Маринад:

  • вода — 1/2 литра;
  • белое вино — 4 столовые ложки;
  • лавровый лист — 3 штуки;
  • гвоздика — 5 штук;
  • перец горошком — 8 штук;
  • соль — 1,5 столовых ложек.

Приготовление:

  1. Приготовьте маринад, добавив все ингредиенты в воду.
  2. Поместите мясо в маринад и поставьте в холодильник на сутки.
  3. Измельчите 3 зубчика чеснока, смешайте с остальными специями.
  4. Нашпигуйте мясо оставшимся чесноком и натрите специями.
  5. В форму для запекания налейте немного маринада.
  6. Запекайте мясо при температуре 180 °C в течение 1,5 часов, затем увеличьте нагрев до 200 °C и готовьте ещё 30 минут. Периодически поливайте мясо маринадом.
  7. Готовность проверьте, проколов мясо ножом: светлый и прозрачный сок свидетельствует о готовности.

Подавайте буженину горячей или холодной.

Уточнения

Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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