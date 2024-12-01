Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Буженина по-домашнему — это ароматное и сочное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Приготовление этого блюда не требует особых навыков — оно гораздо проще, чем вам кажется!

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буженина

Ингредиенты:

свинина — 1,5 кг;

чеснок — 9 зубчиков;

прованские травы — 1 чайная ложка;

красный молотый перец — 1/4 чайной ложки;

паприка красная — 1 чайная ложка.

Маринад:

вода — 1/2 литра;

белое вино — 4 столовые ложки;

лавровый лист — 3 штуки;

гвоздика — 5 штук;

перец горошком — 8 штук;

соль — 1,5 столовых ложек.

Приготовление:

Приготовьте маринад, добавив все ингредиенты в воду. Поместите мясо в маринад и поставьте в холодильник на сутки. Измельчите 3 зубчика чеснока, смешайте с остальными специями. Нашпигуйте мясо оставшимся чесноком и натрите специями. В форму для запекания налейте немного маринада. Запекайте мясо при температуре 180 °C в течение 1,5 часов, затем увеличьте нагрев до 200 °C и готовьте ещё 30 минут. Периодически поливайте мясо маринадом. Готовность проверьте, проколов мясо ножом: светлый и прозрачный сок свидетельствует о готовности.

Подавайте буженину горячей или холодной.

Уточнения

Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.

