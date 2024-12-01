Настоящее итальянское томатное удовольствие — готовим пасту аррабиата за несколько минут

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста аррабiата — это традиционное итальянское блюдо, которое стало популярным во всём мире благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Это идеальное сочетание пасты, томатов, чеснока и перца чили, которое непременно придётся по вкусу любителям острых и пикантных блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста с помидорами черри

Ингредиенты:

паста пенне — 200 г;

томаты в собственном соку — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

перец чили — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Отварите пасту, как это написано в инструкции на упаковке. Удалите семена и перегородки из перца чили, нарежьте его тонкой соломкой. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте перец чили и обжарьте всё на оливковом масле до золотистого цвета. Нарежьте томаты и положите их в зажарку. Тушите смесь в течение 5 минут. Смешайте готовый соус с пастой и оперативно подавайте блюдо к столу.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом Паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



Аррабиата (итал. arrabbiata, от итал. arrabbiato — «сердитый») — традиционный итальянский острый соус для заправки макаронных изделий.



