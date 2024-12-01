Настоящее итальянское томатное удовольствие — готовим пасту аррабиата за несколько минут

Паста аррабiата — это традиционное итальянское блюдо, которое стало популярным во всём мире благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Это идеальное сочетание пасты, томатов, чеснока и перца чили, которое непременно придётся по вкусу любителям острых и пикантных блюд.
Ингредиенты:
Приготовление:
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом Паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Аррабиата (итал. arrabbiata, от итал. arrabbiato — «сердитый») — традиционный итальянский острый соус для заправки макаронных изделий.
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