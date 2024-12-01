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Настоящее итальянское томатное удовольствие — готовим пасту аррабиата за несколько минут

1:05
Еда

Паста аррабiата — это традиционное итальянское блюдо, которое стало популярным во всём мире благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Это идеальное сочетание пасты, томатов, чеснока и перца чили, которое непременно придётся по вкусу любителям острых и пикантных блюд.

Паста с помидорами черри
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с помидорами черри

Ингредиенты:

  • паста пенне — 200 г;
  • томаты в собственном соку — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец чили — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Отварите пасту, как это написано в инструкции на упаковке.
  2. Удалите семена и перегородки из перца чили, нарежьте его тонкой соломкой.
  3. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте перец чили и обжарьте всё на оливковом масле до золотистого цвета.
  4. Нарежьте томаты и положите их в зажарку. Тушите смесь в течение 5 минут.
  5. Смешайте готовый соус с пастой и оперативно подавайте блюдо к столу.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом Паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Аррабиата (итал. arrabbiata, от итал. arrabbiato — «сердитый») — традиционный итальянский острый соус для заправки макаронных изделий.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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