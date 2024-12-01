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В 2024 году самой вкусной детской конфетой в Венгрии стала конфета с неожиданным вкусом

2:55
Еда

В пятый раз в столице Венгии Будапеште прошёл конкурс "Конфета года", в котором приняли участие все местные производители кондитерских изделий.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Помимо главной награды — "Сахарный салон года", в этом году были введены новые номинации, включая конкурс вкусов, ставший отдельной категорией состязания.

Дегустации проводились в соцсетях, где помимо гражданского жюри и приглашенных звезд, помогали видеодуэт TikTok-канала Szeretem a choskit и члены Ассоциации многодетных семей "Кишпешть".

Профессиональная дегустация состоялась в отеле Ibis Styles Будапешт Центр при поддержке отеля. Дети снова участвовали в номинации "Любимцы детей".

Организаторы Адам Ковач и Гергей Ковач отметили рост популярности конкурса и поделились интересными цифрами: победители конкурса "Конфета года" были выбраны из 157 образцов, в дегустации участвовало более трехсот человек. Для судейства восьми категорий конкурса было роздано более семи тысяч штук кондитерских изделий, чтобы в итоге определить 16 победителей.

Звание "Кондитерское изделие 2024 года" досталось кондитеру "Stühmer" за грушевое желе и мускат от "Маклара". Второе место занял кофейный шедевр "Bailey's" от кондитерской "Кезмувес" из Дьюлы, а третье место досталось кондитеру из нуги с ореховым кремом и чипсами от "Сульян".

Победителем в профессиональной категории стал кофейно-шоколадный брауни Bailey's от кондитерской фабрики Kézműves в Дьюле. Второе место заняла кондитерская фабрика Szent Korona в Солтвадкерте, третье — кондитерская фабрика Szent Korona Pilvax Petőfi 200.

Лучшими желейными конфетами стали желейные конфеты из черной смородины "Самош", серебряными призёрами — желейные конфеты с малиной от "Самош", а третьими — конфета с фруктовым вкусом "Сзеренчи Ретро".

Лучшей карамелью стала солёная шоколадная карамель Demeter Chocolate из Кишкунлахаза. Лучшим видом в категории "Карамель с алкогольными напитками" стала продукция Bailey's от Kézműves cukárászda Gyula, а лучшим образцом в категории с десертами — шоколадная карамель со сливой и корицей от Шокофайв Сомбатхей.

В номинации "Любимцы детей" первое место занял шоколадный батончик Chocofive с взрывным сахаром, второе — сахарный батончик Sulyán cürászda pop-cornos-barbanó, а третье — конфета Kinder bar Pápa Ricsi.

Новым вкусом года стал беконно-персиковый заварной крем из мороженого Hóvirág в Орошхазе.

Уточнения

Конфе́та (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный) — кондитерские изделия на основе сахарно-паточного сиропа с добавлением различных видов пищевого сырья.
 

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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