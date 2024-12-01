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Только в 4 из 18 образцов популярной минеральной воды не оказалось следов пестицидов

2:33
Еда

Результат анализа 18 популярных марок минеральной воды показал, что только четыре из них не содержат следов пестицидов. Это заставляет задуматься о том, как сложно в наше время полностью обезопасить себя от химического загрязнения окружающей среды, пишет итальянское издание ilsalvagente.it.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Бутилированную минеральную воду принято считать кристально чистой и полезной, ведь предполагается, что она добывается из самых чистых источников. Однако насколько чисты наши любимые минеральные напитки?

Чтобы ответить на этот вопрос, эксперт Сальвадженте принёс в лабораторию 18 образцов различных популярных марок: Panna, Levissima, Sant'Anna, Rocchetta, Saguaro (Lidl), Ferrarelle, San Benedetto Popoli — Fonte Primavera, Lete, Guizza Fonte Vallereale, Uliveto, Eva, Витаснелла, Бриоблу, Фьюджи, Сан-Пеллегрино, Фонте Эссенциале, Лауретана и Эвиан.

К сожалению, в 14 из 18 образцов были обнаружены остатки пестицидов, что составляет 77,7% от общего количества. Однако с точки зрения законодательства этот показатель не является критичным. Нормативными актами установлен пороговый уровень в 0,1 микрограмма на литр для одного пестицида и 0,5 для суммы всех имеющихся пестицидов.

Ни один из образцов не достиг и тем более не превысил этот предел, но это не может полностью успокоить потребителей. В некоторых случаях, например, в бутылках воды марок Сан-Пеллегрино, Левиссиме и Гуицце, были обнаружены четыре различных активных загрязняющих ингредиента, включая некоторые, которые считаются эндокринными разрушителями, такие как пропиконазол и циперметрины, токсичные для фертильности. Также были выявлены восемь проб, в которых содержалось как минимум три вида пестицидов.

Только четыре марки минеральной воды, которые исследовало издание Сальвадженте, оказались свободны от пестицидов: природная вода Panna из Скарперии и Сан-Пьеро (Финия), натуральная San Benedetto Ecogreen из Пополи (Пе), натуральная вода Evian в стекле из Эвиан-Ле-Бен и вода из природного источника Дарфо Боарио Терме (Bs).

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.
 

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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