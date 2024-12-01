Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда к вам неожиданно приходит гость, а в холодильнике не хватает продуктов для более сложных блюд, не отчаивайтесь! Попробуйте приготовить эту простую намазку для сэндвичей!

Для её приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов, которые наверняка найдутся у вас дома: яйца, салями, плавленый сыр, лук и майонез. Таким образом, вы сможете использовать остатки продуктов и создать вкуснейшее лакомство, которое пойдёт на "ура" со свежим хлебом или тостами.

Ингредиенты:

2 яйца

100 г ветчины салями

1 небольшая луковица

2 плавленых сырка

1-2 столовые ложки майонеза или соуса тартар

1 чайная ложка горчицы

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую, затем быстро остудите их в холодной воде и очистите. Нарежьте салями, яйцо и лук мелкими кубиками. В миске смешайте плавленый сыр, майонез и горчицу. Взбейте смесь венчиком, чтобы она стала однородной. Добавьте нарезанные ингредиенты к взбитой смеси и тщательно перемешайте до идеального соединения.

Подавайте намазку на свежем хлебе, украсив её петрушкой или зеленым луком. Вы можете использовать и другие ингредиенты для украшения — всё зависит от ваших возможностей и фантазии!

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

