Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю

Когда к вам неожиданно приходит гость, а в холодильнике не хватает продуктов для более сложных блюд, не отчаивайтесь! Попробуйте приготовить эту простую намазку для сэндвичей!
Для её приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов, которые наверняка найдутся у вас дома: яйца, салями, плавленый сыр, лук и майонез. Таким образом, вы сможете использовать остатки продуктов и создать вкуснейшее лакомство, которое пойдёт на "ура" со свежим хлебом или тостами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте намазку на свежем хлебе, украсив её петрушкой или зеленым луком. Вы можете использовать и другие ингредиенты для украшения — всё зависит от ваших возможностей и фантазии!
Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).
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