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Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю

1:26
Еда

Когда к вам неожиданно приходит гость, а в холодильнике не хватает продуктов для более сложных блюд, не отчаивайтесь! Попробуйте приготовить эту простую намазку для сэндвичей!

Для её приготовления вам понадобятся всего несколько ингредиентов, которые наверняка найдутся у вас дома: яйца, салями, плавленый сыр, лук и майонез. Таким образом, вы сможете использовать остатки продуктов и создать вкуснейшее лакомство, которое пойдёт на "ура" со свежим хлебом или тостами.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г ветчины салями
  • 1 небольшая луковица
  • 2 плавленых сырка
  • 1-2 столовые ложки майонеза или соуса тартар
  • 1 чайная ложка горчицы

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую, затем быстро остудите их в холодной воде и очистите.
  2. Нарежьте салями, яйцо и лук мелкими кубиками.
  3. В миске смешайте плавленый сыр, майонез и горчицу. Взбейте смесь венчиком, чтобы она стала однородной.
  4. Добавьте нарезанные ингредиенты к взбитой смеси и тщательно перемешайте до идеального соединения.

Подавайте намазку на свежем хлебе, украсив её петрушкой или зеленым луком. Вы можете использовать и другие ингредиенты для украшения — всё зависит от ваших возможностей и фантазии!

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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