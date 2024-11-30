Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем служебная собака отличается от домашнего питомца
В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров
Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю
Как сделать балкон в однокомнатной квартире полезным и стильным пространством?
Три сорта томатов, которые удивят вас своим насыщенным сладким вкусом
Ранняя Земля могла быть менее враждебной, чем считалось ранее
Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара "Формулы-1"
Стюардесса рассказала о самом назойливом и глупом вопросе пассажиров
Природная защита: как растения могут помочь в борьбе с мухами

Как сделать свиные шницели сочными и нежными: важны правильное маринование и жарка

2:36
Еда

Натуральные свиные шницели — это неотъемлемая часть европейской кухни, особенно в преддверии Рождества, когда они становятся центральным блюдом на столах каждой семьи. Важно уделить особое внимание их подготовке, чтобы мясо было сочным и нежным. Секреты приготовления настоящего шницеля включают маринование и правильную жарку.

Сочельник уже не за горами, и пора готовиться к праздничному ужину, напоминает чешское издание Toprecepty.cz. Традиционный жареный шницель занимает особое место на рождественском столе, и важно, чтобы он был безупречен.

Залог успеха — тщательная подготовка и маринование мяса. Напоминаем, как превратить праздничный шницель в настоящую "вкусовую бомбу".

Маринование: путь к нежности

Маринование делает мясо нежным и сочным. Лучшие варианты для предварительного маринования шницеля включают: йогурт, пахту или кефир (в которые можно добавить чуть-чуть горчицы или лимонного сока), лимонный сок (с добавлением оливкового масла и чеснока), пиво и соевый соус.

  • Йогурт. Натуральный белый йогурт с чесноком и травами — отличная основа для маринада. Дайте мясу постоять в холодильнике минимум 2-4 часа.
  • Пахта или кефир. Пахта или кефир обеспечивают сочность мяса. Добавьте горчицу или лимонный сок для вкуса. Мариновать можно на ночь или час.
  • Лимонный сок или уксус. Смешайте лимонный сок, оливковое масло и чеснок для нежного мяса с цитрусовым ароматом.
  • Пиво. Для любителей экспериментов замаринуйте мясо в небольшом количестве пива для уникального вкуса.
  • Соевый соус. Маринад из соевого соуса, чеснока, имбиря и меда придаст экзотический вкус.

Правильная жарка

Обжарка — ключевой этап приготовления. Используйте достаточно жира, жарьте в слое масла толщиной 1-2 см при температуре 170-180°C. Не жарьте сразу много стейков, чтобы температура масла не падала. Обсушите стейки на бумажном полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Наш совет: жареные стейки можно держать в духовке при 80°C для получения хрустящей корочки.

Пусть праздничный ужин станет кулинарным шедевром!

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско
Последние материалы
Простая, но безумно вкусная намазка для сэндвичей выручит, если срочно нужно что-то к чаю
Как сделать балкон в однокомнатной квартире полезным и стильным пространством?
Три сорта томатов, которые удивят вас своим насыщенным сладким вкусом
Ранняя Земля могла быть менее враждебной, чем считалось ранее
Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара "Формулы-1"
Стюардесса рассказала о самом назойливом и глупом вопросе пассажиров
Природная защита: как растения могут помочь в борьбе с мухами
Как правильно ухаживать за волосами, чтобы вернуть им блеск
Слабый рубль принесёт выгоду бюджету и экспортерам
Внедорожный мотоцикл разработали для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.