Как сделать свиные шницели сочными и нежными: важны правильное маринование и жарка

Натуральные свиные шницели — это неотъемлемая часть европейской кухни, особенно в преддверии Рождества, когда они становятся центральным блюдом на столах каждой семьи. Важно уделить особое внимание их подготовке, чтобы мясо было сочным и нежным. Секреты приготовления настоящего шницеля включают маринование и правильную жарку.
Сочельник уже не за горами, и пора готовиться к праздничному ужину, напоминает чешское издание Toprecepty.cz. Традиционный жареный шницель занимает особое место на рождественском столе, и важно, чтобы он был безупречен.
Залог успеха — тщательная подготовка и маринование мяса. Напоминаем, как превратить праздничный шницель в настоящую "вкусовую бомбу".
Маринование: путь к нежности
Маринование делает мясо нежным и сочным. Лучшие варианты для предварительного маринования шницеля включают: йогурт, пахту или кефир (в которые можно добавить чуть-чуть горчицы или лимонного сока), лимонный сок (с добавлением оливкового масла и чеснока), пиво и соевый соус.
Правильная жарка
Обжарка — ключевой этап приготовления. Используйте достаточно жира, жарьте в слое масла толщиной 1-2 см при температуре 170-180°C. Не жарьте сразу много стейков, чтобы температура масла не падала. Обсушите стейки на бумажном полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Наш совет: жареные стейки можно держать в духовке при 80°C для получения хрустящей корочки.
Пусть праздничный ужин станет кулинарным шедевром!
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
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