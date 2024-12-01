Удивительный ингредиент для салатов. Как правильно использовать лопух в кулинарии?

Лопух на самом деле является пищевым растением. Он успешно используется в кулинарии. Так, для приготовления блюд можно брать стебли и листья лопуха. Этот ингредиент не так-то легко найти в супермаркетах. Но его можно выращивать в домашних условиях или на дачном участке.
Лопух известен своими антибактериальными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. Растение богато клетчаткой, витаминами А, С, D, калием, фосфором, медью, железом.
Листья лопуха имеют сладкий вкус, их можно использовать как в приготовленном, так и в сыром виде. Чаще всего листья и стебли лопуха используются для приготовления салата.
Возьмите листья или стебли лопуха, 4 зубчика чеснока, 2 луковицы, растительное масло, 50 мл соевого соуса, соль и перец. Нарежьте лопух на кусочки, отварите 8 минут, переложите на несколько минут в холодную воду. Верхний слой снимите со стеблей. Обжарьте чеснок на растительном масле, добавьте лук. Когда лук станет прозрачным, добавьте стебли или листья лопуха. Насыпьте специи. Добавьте 100 мл воды и соевый соус. Тушите 7 минут под крышкой. Перед подачей дайте салату остыть.
Лопу́х (лат. Árctium) — род двулетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные.
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