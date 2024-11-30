Правильный выбор: почему аэрофритюрницы лучше для здоровья

Уже известно, что аэрофритюрницы более экономичны и эффективны, чем традиционные духовые шкафы. Однако новое исследование также обнаружило, что использование современных кухонных приборов может приносить здоровье определённые преимущества.
Согласно исследованиям команды из Университета Бирмингема, аэрофритюрницы производят значительно меньше загрязняющих веществ в воздухе по сравнению с другими методами приготовления пищи.
В ходе эксперимента ученые приготовили куриную грудку, используя пять различных методов: варку, жарку во фритюре, жарку на воздухе и другие. Результаты показали, что жарка на воздухе приводит к наименьшему образованию твердых частиц (ТЧ) и летучих органических соединений (ЛОС).
Ранее проводимые исследования подтверждают, что загрязнители воздуха в помещениях могут повышать риск различных заболеваний. «Среднестатистический человек проводит более 80% времени в помещении, и выбросы при приготовлении пищи являются основным источником загрязнения», — отметили исследователи.
Воздействие данных загрязнителей может вызывать острые симптомы и хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые и респираторные болезни, а также увеличивать риск рака, особенно среди уязвимых групп населения.
Несмотря на то что готовка является основным источником загрязнения воздуха в помещениях, исследований, касающихся влияния жарки на воздух, было проведено не так много. Новое исследование, опубликованное в журнале Indoor Air, стремилось восполнить этот пробел.
Команда готовила куриную грудку на специализированной кухне, контролируя уровень загрязняющих веществ в воздухе в процессе приготовления пищи. Из всех методов жарка на воздухе оказалась наиболее чистым способом, выделяя всего 0,6 микрограмма ТЧ и 20 частей на миллиард ЛОС на кубический метр воздуха. На втором месте по уровню загрязнения оказалась метод жарки с перемешиванием — 26,7 микрограмма ТЧ и 110 частей на миллиард ЛОС.
Традиционно считалось, что кипячение — это наименее загрязняющий способ, но исследование показало, что оно выделяет 0,7 микрограмма ТЧ и 30 частей на миллиард ЛОС.
Профессор Кристиан Пфранг, ведущий автор исследования, отметил: "Различные факторы, такие как количество масла и температура плиты, влияют на уровень загрязнения. Однако улучшение вентиляции, например, открытие окон или использование вытяжек, может помочь снизить уровень загрязняющих веществ в помещении".
Команда также продолжила мониторинг количества загрязняющих веществ после завершения готовки. Твёрдые частицы представляют собой микроскопические фрагменты в то время как ЛОС выбрасываются в виде газов и могут включать разнообразные вредные химические соединения.
В результате анализа выяснили, что жарка является самым загрязняющим методом готовки, выделяя 92,9 микрограмма ТЧ и 260 частей на миллиард ЛОС на кубический метр воздуха.
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