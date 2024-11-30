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Правильный выбор: почему аэрофритюрницы лучше для здоровья

3:30
Еда

Уже известно, что аэрофритюрницы более экономичны и эффективны, чем традиционные духовые шкафы. Однако новое исследование также обнаружило, что использование современных кухонных приборов может приносить здоровье определённые преимущества.

Готовка
Фото: Own work by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Готовка

Согласно исследованиям команды из Университета Бирмингема, аэрофритюрницы производят значительно меньше загрязняющих веществ в воздухе по сравнению с другими методами приготовления пищи. 

В ходе эксперимента ученые приготовили куриную грудку, используя пять различных методов: варку, жарку во фритюре, жарку на воздухе и другие. Результаты показали, что жарка на воздухе приводит к наименьшему образованию твердых частиц (ТЧ) и летучих органических соединений (ЛОС).

Ранее проводимые исследования подтверждают, что загрязнители воздуха в помещениях могут повышать риск различных заболеваний. «Среднестатистический человек проводит более 80% времени в помещении, и выбросы при приготовлении пищи являются основным источником загрязнения», — отметили исследователи.

Воздействие данных загрязнителей может вызывать острые симптомы и хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые и респираторные болезни, а также увеличивать риск рака, особенно среди уязвимых групп населения.

Несмотря на то что готовка является основным источником загрязнения воздуха в помещениях, исследований, касающихся влияния жарки на воздух, было проведено не так много. Новое исследование, опубликованное в журнале Indoor Air, стремилось восполнить этот пробел.

Команда готовила куриную грудку на специализированной кухне, контролируя уровень загрязняющих веществ в воздухе в процессе приготовления пищи. Из всех методов жарка на воздухе оказалась наиболее чистым способом, выделяя всего 0,6 микрограмма ТЧ и 20 частей на миллиард ЛОС на кубический метр воздуха. На втором месте по уровню загрязнения оказалась метод жарки с перемешиванием — 26,7 микрограмма ТЧ и 110 частей на миллиард ЛОС.

Традиционно считалось, что кипячение — это наименее загрязняющий способ, но исследование показало, что оно выделяет 0,7 микрограмма ТЧ и 30 частей на миллиард ЛОС.

Профессор Кристиан Пфранг, ведущий автор исследования, отметил: "Различные факторы, такие как количество масла и температура плиты, влияют на уровень загрязнения. Однако улучшение вентиляции, например, открытие окон или использование вытяжек, может помочь снизить уровень загрязняющих веществ в помещении".

Команда также продолжила мониторинг количества загрязняющих веществ после завершения готовки. Твёрдые частицы представляют собой микроскопические фрагменты в то время как ЛОС выбрасываются в виде газов и могут включать разнообразные вредные химические соединения.

В результате анализа выяснили, что жарка является самым загрязняющим методом готовки, выделяя 92,9 микрограмма ТЧ и 260 частей на миллиард ЛОС на кубический метр воздуха. 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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