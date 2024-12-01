Секреты приготовления идеального гуакамоле с авокадо

Гуакамоле с авокадо — это классический мексиканский соус, который станет отличной закуской или дополнением к блюдам. Его можно приготовить за несколько минут, используя свежие и ароматные ингредиенты. Основой блюда служат спелые авокадо, а острые специи и свежие травы придают ему неповторимый вкус.
Ингредиенты на 4 порции:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1:
Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и извлеките мякоть. Разомните мякоть вилкой, добавьте лимонный сок.
Шаг 2:
Промойте и обсушите острый перец, удалите семена и плодоножку, нарежьте мелко. Лук очистите и тоже нарежьте мелкими кусочками. Кинзу промойте и порежьте.
Шаг 3:
Соедините мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой в миске. Добавьте соль. Помидор нарежьте и добавьте в смесь. Перемешайте все ингредиенты. Если соус нужно приготовить заранее, накройте его пленкой и уберите в холодильник.
Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.
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