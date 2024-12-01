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Секреты приготовления идеального гуакамоле с авокадо

1:19
Еда

Гуакамоле с авокадо — это классический мексиканский соус, который станет отличной закуской или дополнением к блюдам. Его можно приготовить за несколько минут, используя свежие и ароматные ингредиенты. Основой блюда служат спелые авокадо, а острые специи и свежие травы придают ему неповторимый вкус.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Ингредиенты на 4 порции:

  • 2 авокадо
  • 1 помидор
  • 40 мл лимонного сока
  • 0,5 луковицы репчатого
  • 2 веточки кинзы
  • 1 острый красный перец
  • 3 г соли

Пошаговый рецепт:

Шаг 1:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и извлеките мякоть. Разомните мякоть вилкой, добавьте лимонный сок.

Шаг 2:

Промойте и обсушите острый перец, удалите семена и плодоножку, нарежьте мелко. Лук очистите и тоже нарежьте мелкими кусочками. Кинзу промойте и порежьте.

Шаг 3:

Соедините мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой в миске. Добавьте соль. Помидор нарежьте и добавьте в смесь. Перемешайте все ингредиенты. Если соус нужно приготовить заранее, накройте его пленкой и уберите в холодильник.

Уточнения

Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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