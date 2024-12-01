Секреты приготовления идеального гуакамоле с авокадо

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуакамоле с авокадо — это классический мексиканский соус, который станет отличной закуской или дополнением к блюдам. Его можно приготовить за несколько минут, используя свежие и ароматные ингредиенты. Основой блюда служат спелые авокадо, а острые специи и свежие травы придают ему неповторимый вкус.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Ингредиенты на 4 порции:

2 авокадо

1 помидор

40 мл лимонного сока

0,5 луковицы репчатого

2 веточки кинзы

1 острый красный перец

3 г соли

Пошаговый рецепт:

Шаг 1:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и извлеките мякоть. Разомните мякоть вилкой, добавьте лимонный сок.

Шаг 2:

Промойте и обсушите острый перец, удалите семена и плодоножку, нарежьте мелко. Лук очистите и тоже нарежьте мелкими кусочками. Кинзу промойте и порежьте.

Шаг 3:

Соедините мякоть авокадо с перцем, луком и кинзой в миске. Добавьте соль. Помидор нарежьте и добавьте в смесь. Перемешайте все ингредиенты. Если соус нужно приготовить заранее, накройте его пленкой и уберите в холодильник.

Уточнения

Гуакамо́ле (исп. guacamole, от аст. āhuacamōlli, от āhuacatl (авокадо) и mōlli (сальса или соус)) — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ.

