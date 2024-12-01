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Салат с шпротами и майонезом — непревзойденный праздничный хит

1:55
Еда

Если сочетать два популярных блюда, которые были хитом на праздничных столах времен развитого социализма — шпроты закусочные и салат "Мимоза", то получится настоящий кулинарный суперхит, который будет актуален всегда. Этот салат легко готовится, а его вкусовое сочетание порадует каждого.

Салат мимоза
Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат мимоза

Ингредиенты на 8 порций:

  • 200 г шпрот
  • 4 яйца
  • 300 г моркови
  • 300 г картофеля
  • 100 г репчатого лука
  • 250 г майонеза
  • 100 г зелени (петрушка, укроп или зеленый лук)
  • 1 ч. л. белого винного уксуса
  • Щепотка сахара
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1:

Отварите морковь, картофель и яйца до готовности, остудите и очистите. Морковь и картофель натрите на крупной терке.

Шаг 2:

Отложите несколько веточек зелени для украшения, остальную мелко нарежьте.

Шаг 3:

Мелко нарежьте репчатый лук, обдайте его кипятком. Приправьте солью, сахаром, черным перцем и уксусом.

Шаг 4:

Яйца отварите вкрутую, разделите их на белок и желток. Белки мелко нарежьте и смешайте с нарезанной зеленью, желтки натрите на мелкой терке.

Шаг 5:

Достаньте шпроты из масла, промокните их салфеткой и разомните вилкой.

Шаг 6:

В прозрачный салатник выложите слои: шпроты и лук, смажьте майонезом. Следующий слой — рубленые яичные белки, затем тертая морковь и картофель. Верхний слой смажьте оставшимся майонезом и посыпьте рубленой зеленью. В центре, оставив отступ от края 2-3 см, насыпьте тертые желтки. Салат готов!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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