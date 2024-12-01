Салат с шпротами и майонезом — непревзойденный праздничный хит

Если сочетать два популярных блюда, которые были хитом на праздничных столах времен развитого социализма — шпроты закусочные и салат "Мимоза", то получится настоящий кулинарный суперхит, который будет актуален всегда. Этот салат легко готовится, а его вкусовое сочетание порадует каждого.
Ингредиенты на 8 порций:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1:
Отварите морковь, картофель и яйца до готовности, остудите и очистите. Морковь и картофель натрите на крупной терке.
Шаг 2:
Отложите несколько веточек зелени для украшения, остальную мелко нарежьте.
Шаг 3:
Мелко нарежьте репчатый лук, обдайте его кипятком. Приправьте солью, сахаром, черным перцем и уксусом.
Шаг 4:
Яйца отварите вкрутую, разделите их на белок и желток. Белки мелко нарежьте и смешайте с нарезанной зеленью, желтки натрите на мелкой терке.
Шаг 5:
Достаньте шпроты из масла, промокните их салфеткой и разомните вилкой.
Шаг 6:
В прозрачный салатник выложите слои: шпроты и лук, смажьте майонезом. Следующий слой — рубленые яичные белки, затем тертая морковь и картофель. Верхний слой смажьте оставшимся майонезом и посыпьте рубленой зеленью. В центре, оставив отступ от края 2-3 см, насыпьте тертые желтки. Салат готов!
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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