Невероятно вкусный пирог с капустой и сосисками — легкий и сытный

Пирог с капустой и сосисками — это идеальное блюдо, которое можно приготовить не только на ужин или обед, но и взять с собой на пикник, на работу или на встречу с друзьями.
Универсальность этого пирога заключается в том, что его вкус не теряется даже в холодном виде. Начинка состоит из сосисок (или колбасок), свежей капусты, квашеной капусты, репчатого лука и вареных яиц. Для дополнительного аромата можно добавить немного зелени, например, петрушки или укропа. Такое блюдо всегда будет уместно на любом столе.
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1:
Разведите дрожжи в теплой воде. Просейте половину муки в миску, добавьте дрожжи, размешайте и оставьте в тепле на 1 час. Затем добавьте желтки, сахар и соль. Влейте теплое молоко, перемешайте, а потом добавьте сливочное масло комнатной температуры и оставшуюся муку.
Шаг 2:
Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте до тех пор, пока оно не начнет легко отставать от рук. Верните в миску, накройте и оставьте в тепле еще на 1,5 часа.
Шаг 3:
Для начинки сварите яйца вкрутую, очистите и мелко нарежьте. Свежую капусту нашинкуйте, лук измельчите, а сосиски нарежьте кружочками.
Шаг 4:
В разогретом растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте сосиски и жарьте еще 3 минуты. Положите свежую и квашеную капусту, тушите 8 минут. Дайте смеси остыть, а затем добавьте яйца. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 5:
Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на две части, раскатайте каждую в пласт толщиной 0,5 см. Один пласт выложите на противень, распределите начинку, оставив края свободными. Накройте вторым пластом, защипите края и смажьте взбитым яйцом. Сделайте несколько надрезов для выхода пара и выпекайте 35-40 минут до готовности.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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