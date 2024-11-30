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Невероятно вкусный пирог с капустой и сосисками — легкий и сытный

2:54
Еда

Пирог с капустой и сосисками — это идеальное блюдо, которое можно приготовить не только на ужин или обед, но и взять с собой на пикник, на работу или на встречу с друзьями.

Пирог с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с капустой

Универсальность этого пирога заключается в том, что его вкус не теряется даже в холодном виде. Начинка состоит из сосисок (или колбасок), свежей капусты, квашеной капусты, репчатого лука и вареных яиц. Для дополнительного аромата можно добавить немного зелени, например, петрушки или укропа. Такое блюдо всегда будет уместно на любом столе.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 г пшеничной муки высшего сорта
  • 100 г сливочного масла
  • 3 желтка куриных яиц
  • 125 мл молока
  • 125 мл воды
  • 7 г сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 3 г соли
  • 1 яйцо для смазывания

Для начинки:

  • 500 г квашеной капусты
  • 250 г белокочанной капусты
  • 300 г копченых сосисок
  • 2 луковицы репчатые
  • 3 яйца
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1:

Разведите дрожжи в теплой воде. Просейте половину муки в миску, добавьте дрожжи, размешайте и оставьте в тепле на 1 час. Затем добавьте желтки, сахар и соль. Влейте теплое молоко, перемешайте, а потом добавьте сливочное масло комнатной температуры и оставшуюся муку.

Шаг 2:

Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте до тех пор, пока оно не начнет легко отставать от рук. Верните в миску, накройте и оставьте в тепле еще на 1,5 часа.

Шаг 3:

Для начинки сварите яйца вкрутую, очистите и мелко нарежьте. Свежую капусту нашинкуйте, лук измельчите, а сосиски нарежьте кружочками.

Шаг 4:

В разогретом растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте сосиски и жарьте еще 3 минуты. Положите свежую и квашеную капусту, тушите 8 минут. Дайте смеси остыть, а затем добавьте яйца. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 5:

Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на две части, раскатайте каждую в пласт толщиной 0,5 см. Один пласт выложите на противень, распределите начинку, оставив края свободными. Накройте вторым пластом, защипите края и смажьте взбитым яйцом. Сделайте несколько надрезов для выхода пара и выпекайте 35-40 минут до готовности.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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