Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Песочный пирог с творогом и яблоками — это не только вкусно, но и красиво! Его можно подать как к праздничному столу, так и на семейное чаепитие. В этом пироге сочетание хрустящей корочки теста, нежного творожного крема и карамельных яблок создаёт уникальный вкус.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Для идеального результата используйте кислые сорта яблок, такие как "Ренет Симиренко" или "Гренни Смит". Подойдут и другие яблоки — главное, чтобы они были достаточно кислыми для контраста с сладким кремом.

Ингредиенты для начинки

6 крупных зеленых яблок (1,2-1,3 кг)

100 г сливочного масла

200 г творога 5-9% жирности

1 яйцо С1 + 1 яйцо для смазывания

100 г сахара + сахар для посыпки

10 г ванильного сахара

Ингредиенты для теста

450 г муки

150 г сахара

250 г сливочного масла 82,5%

1 яйцо С1

7 г разрыхлителя

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Для теста мягкое сливочное масло размягчите и разотрите с сахаром добела. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и быстро замесите тесто.

Шаг 2

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте на 6-8 долек. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром, доведите до кипения и обжарьте яблоки до румяной корочки.

Шаг 3

Переложите яблоки в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Смешайте сок с ванильным сахаром, яйцом и творогом с помощью блендера.

Шаг 4

Возьмите 2/3 теста, выложите в форму диаметром 28 см, сформировав бортики высотой 4 см. Выложите творожный крем, сверху разместите яблоки.

Шаг 5

Закройте пирог оставшимся тестом, обрежьте лишнее и защипите края. Смажьте верх пирога яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте при 160°C в течение 1 ч 20 мин. Перед подачей дайте пирогу остыть.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

