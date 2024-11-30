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Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом

2:21
Еда

Песочный пирог с творогом и яблоками — это не только вкусно, но и красиво! Его можно подать как к праздничному столу, так и на семейное чаепитие. В этом пироге сочетание хрустящей корочки теста, нежного творожного крема и карамельных яблок создаёт уникальный вкус.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Для идеального результата используйте кислые сорта яблок, такие как "Ренет Симиренко" или "Гренни Смит". Подойдут  и другие яблоки — главное, чтобы они были достаточно кислыми для контраста с сладким кремом.

Ингредиенты для начинки

  • 6 крупных зеленых яблок (1,2-1,3 кг)
  • 100 г сливочного масла
  • 200 г творога 5-9% жирности
  • 1 яйцо С1 + 1 яйцо для смазывания
  • 100 г сахара + сахар для посыпки
  • 10 г ванильного сахара

Ингредиенты для теста

  • 450 г муки
  • 150 г сахара
  • 250 г сливочного масла 82,5%
  • 1 яйцо С1
  • 7 г разрыхлителя

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Для теста мягкое сливочное масло размягчите и разотрите с сахаром добела. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и быстро замесите тесто.

Шаг 2

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте на 6-8 долек. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром, доведите до кипения и обжарьте яблоки до румяной корочки.

Шаг 3

Переложите яблоки в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Смешайте сок с ванильным сахаром, яйцом и творогом с помощью блендера.

Шаг 4

Возьмите 2/3 теста, выложите в форму диаметром 28 см, сформировав бортики высотой 4 см. Выложите творожный крем, сверху разместите яблоки.

Шаг 5

Закройте пирог оставшимся тестом, обрежьте лишнее и защипите края. Смажьте верх пирога яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте при 160°C в течение 1 ч 20 мин. Перед подачей дайте пирогу остыть.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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