Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом

Песочный пирог с творогом и яблоками — это не только вкусно, но и красиво! Его можно подать как к праздничному столу, так и на семейное чаепитие. В этом пироге сочетание хрустящей корочки теста, нежного творожного крема и карамельных яблок создаёт уникальный вкус.
Для идеального результата используйте кислые сорта яблок, такие как "Ренет Симиренко" или "Гренни Смит". Подойдут и другие яблоки — главное, чтобы они были достаточно кислыми для контраста с сладким кремом.
Для теста мягкое сливочное масло размягчите и разотрите с сахаром добела. Добавьте яйцо и перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и быстро замесите тесто.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте на 6-8 долек. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром, доведите до кипения и обжарьте яблоки до румяной корочки.
Переложите яблоки в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Смешайте сок с ванильным сахаром, яйцом и творогом с помощью блендера.
Возьмите 2/3 теста, выложите в форму диаметром 28 см, сформировав бортики высотой 4 см. Выложите творожный крем, сверху разместите яблоки.
Закройте пирог оставшимся тестом, обрежьте лишнее и защипите края. Смажьте верх пирога яйцом, посыпьте сахаром и выпекайте при 160°C в течение 1 ч 20 мин. Перед подачей дайте пирогу остыть.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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