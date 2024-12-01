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Домашний рецепт маринованных белых грибов на зиму

1:42
Еда

Белые грибы отлично подходят для разнообразных блюд: их можно использовать в ризотто, пасте, супах, запеканках или подавать тушеными и жареными с овощами. На зиму эти грибы можно замораживать, сушить или мариновать. Последний способ особенно популярен, и кулинары рекомендуют выбирать для него небольшие, плотные грибы без следов повреждений и червей.

Грибы
Фото: Freepik by freepik
Грибы

Для маринования потребуется набор специй: крупная соль, сахар, душистый перец, лавровый лист, палочки корицы, гвоздика, стручки кардамона, семена горчицы и укропа, а также уксус.

Как замариновать белые грибы

  1. Подготовка грибов: Промойте грибы и отварите их в кипящей воде. После этого снова промойте их под проточной водой.
  2. Второй этап варки: Проварите грибы в сильно соленой воде около 20 минут, снимая пену. Затем откиньте их на дуршлаг и тщательно промойте.
  3. Приготовление маринада: Добавьте все специи в воду, доведите до кипения и варите около 7 минут. Затем опустите грибы в маринад и проварите ещё 7 минут. В конце влейте уксус и держите на огне ещё 3 минуты.
  4. Доведение до готовности: Оставьте грибы в маринаде на ночь, накрыв крышкой. На следующий день добавьте немного соли и уксуса, доведите заготовку до кипения и разлейте по стерилизованным банкам.

Такой способ маринования делает белые грибы особенно вкусными и ароматными, они станут прекрасным дополнением к зимнему столу.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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