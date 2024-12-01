Домашний рецепт маринованных белых грибов на зиму

Белые грибы отлично подходят для разнообразных блюд: их можно использовать в ризотто, пасте, супах, запеканках или подавать тушеными и жареными с овощами. На зиму эти грибы можно замораживать, сушить или мариновать. Последний способ особенно популярен, и кулинары рекомендуют выбирать для него небольшие, плотные грибы без следов повреждений и червей.
Для маринования потребуется набор специй: крупная соль, сахар, душистый перец, лавровый лист, палочки корицы, гвоздика, стручки кардамона, семена горчицы и укропа, а также уксус.
Такой способ маринования делает белые грибы особенно вкусными и ароматными, они станут прекрасным дополнением к зимнему столу.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".