Домашний рецепт маринованных белых грибов на зиму

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Белые грибы отлично подходят для разнообразных блюд: их можно использовать в ризотто, пасте, супах, запеканках или подавать тушеными и жареными с овощами. На зиму эти грибы можно замораживать, сушить или мариновать. Последний способ особенно популярен, и кулинары рекомендуют выбирать для него небольшие, плотные грибы без следов повреждений и червей.

Фото: Freepik by freepik Грибы

Для маринования потребуется набор специй: крупная соль, сахар, душистый перец, лавровый лист, палочки корицы, гвоздика, стручки кардамона, семена горчицы и укропа, а также уксус.

Как замариновать белые грибы

Подготовка грибов: Промойте грибы и отварите их в кипящей воде. После этого снова промойте их под проточной водой. Второй этап варки: Проварите грибы в сильно соленой воде около 20 минут, снимая пену. Затем откиньте их на дуршлаг и тщательно промойте. Приготовление маринада: Добавьте все специи в воду, доведите до кипения и варите около 7 минут. Затем опустите грибы в маринад и проварите ещё 7 минут. В конце влейте уксус и держите на огне ещё 3 минуты. Доведение до готовности: Оставьте грибы в маринаде на ночь, накрыв крышкой. На следующий день добавьте немного соли и уксуса, доведите заготовку до кипения и разлейте по стерилизованным банкам.

Такой способ маринования делает белые грибы особенно вкусными и ароматными, они станут прекрасным дополнением к зимнему столу.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



