Сохраним арбуз до Нового года: выбираем и храним правильно

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбузы не обязательно съедать сразу после покупки — при правильных условиях они могут храниться до 4-6 месяцев. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info арбуз

Чтобы сохранить ягоду до зимы, важно, чтобы она была целой, без повреждений, признаков гниения, неприятного запаха или влаги на коре. Только такой арбуз можно хранить в течение долгого времени. Для этого нужно выбрать чистое, хорошо проветриваемое помещение с умеренной температурой. Жара приведёт к быстрому порче арбуза, а употребление подгнившего плода может вызвать пищевое отравление, напомнила врач.

Диетолог также дала советы по выбору качественного арбуза. Спелый плод должен быть чистым, здоровым, с равномерной окраской, умеренным блеском и сухой плодоножкой. Внутри у него сочная красная мякоть, вызревшие черные или коричневые семена, а консистенция должна быть нежной и без ослизнений.

"Мякоть плодов должна быть сладкой, сочной и нежной, а семена — вызревшими, что свидетельствует о качестве и спелости арбуза", — подчеркнула специалист.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.



