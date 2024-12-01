Сохраним арбуз до Нового года: выбираем и храним правильно

Арбузы не обязательно съедать сразу после покупки — при правильных условиях они могут храниться до 4-6 месяцев. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.
Чтобы сохранить ягоду до зимы, важно, чтобы она была целой, без повреждений, признаков гниения, неприятного запаха или влаги на коре. Только такой арбуз можно хранить в течение долгого времени. Для этого нужно выбрать чистое, хорошо проветриваемое помещение с умеренной температурой. Жара приведёт к быстрому порче арбуза, а употребление подгнившего плода может вызвать пищевое отравление, напомнила врач.
Диетолог также дала советы по выбору качественного арбуза. Спелый плод должен быть чистым, здоровым, с равномерной окраской, умеренным блеском и сухой плодоножкой. Внутри у него сочная красная мякоть, вызревшие черные или коричневые семена, а консистенция должна быть нежной и без ослизнений.
"Мякоть плодов должна быть сладкой, сочной и нежной, а семена — вызревшими, что свидетельствует о качестве и спелости арбуза", — подчеркнула специалист.
Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.
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