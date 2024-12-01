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Сохраним арбуз до Нового года: выбираем и храним правильно

1:13
Еда

Арбузы не обязательно съедать сразу после покупки — при правильных условиях они могут храниться до 4-6 месяцев. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

арбуз
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
арбуз

Чтобы сохранить ягоду до зимы, важно, чтобы она была целой, без повреждений, признаков гниения, неприятного запаха или влаги на коре. Только такой арбуз можно хранить в течение долгого времени. Для этого нужно выбрать чистое, хорошо проветриваемое помещение с умеренной температурой. Жара приведёт к быстрому порче арбуза, а употребление подгнившего плода может вызвать пищевое отравление, напомнила врач.

Диетолог также дала советы по выбору качественного арбуза. Спелый плод должен быть чистым, здоровым, с равномерной окраской, умеренным блеском и сухой плодоножкой. Внутри у него сочная красная мякоть, вызревшие черные или коричневые семена, а консистенция должна быть нежной и без ослизнений.

"Мякоть плодов должна быть сладкой, сочной и нежной, а семена — вызревшими, что свидетельствует о качестве и спелости арбуза", — подчеркнула специалист.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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