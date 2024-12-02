Как приготовить нежные котлеты с овощами и крупой

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясные и овощные котлеты — это универсальное блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром. А если объединить в одном рецепте мясо, овощи и крупу? Результат получится не только вкусным, но и сытным.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Предлагаем рецепт котлет из фарша, белокочанной капусты и риса. Они получаются нежными, сочными и полезными.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста,

Репчатый лук,

Чеснок,

Мука,

Куриное яйцо,

Нежирный фарш,

Отваренный рис,

Томатная паста,

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Промойте капусту, лук и чеснок. Очистите их и пропустите через мясорубку. Отожмите лишнюю влагу из овощной массы, чтобы фарш не получился слишком жидким. Переложите овощи в глубокую миску, добавьте фарш и отваренный рис. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте из массы котлеты любой формы. Обваляйте каждую котлету в муке и обжарьте на сковороде с обеих сторон по 7 минут до румяной корочки. Переложите котлеты в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду, смешанную с томатной пастой. Тушите котлеты на медленном огне под крышкой около 15 минут.

Готовые котлеты отличаются насыщенным вкусом, сочностью и нежной текстурой. Они прекрасно подойдут для семейного обеда или ужина.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.



