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Как приготовить нежные котлеты с овощами и крупой

1:31
Еда

Мясные и овощные котлеты — это универсальное блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром. А если объединить в одном рецепте мясо, овощи и крупу? Результат получится не только вкусным, но и сытным.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Предлагаем рецепт котлет из фарша, белокочанной капусты и риса. Они получаются нежными, сочными и полезными.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста,
  • Репчатый лук,
  • Чеснок,
  • Мука,
  • Куриное яйцо,
  • Нежирный фарш,
  • Отваренный рис,
  • Томатная паста,
  • Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  1. Промойте капусту, лук и чеснок. Очистите их и пропустите через мясорубку.
  2. Отожмите лишнюю влагу из овощной массы, чтобы фарш не получился слишком жидким.
  3. Переложите овощи в глубокую миску, добавьте фарш и отваренный рис. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  4. Сформируйте из массы котлеты любой формы.
  5. Обваляйте каждую котлету в муке и обжарьте на сковороде с обеих сторон по 7 минут до румяной корочки.
  6. Переложите котлеты в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду, смешанную с томатной пастой.
  7. Тушите котлеты на медленном огне под крышкой около 15 минут.

Готовые котлеты отличаются насыщенным вкусом, сочностью и нежной текстурой. Они прекрасно подойдут для семейного обеда или ужина.

Уточнения

Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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