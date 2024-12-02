Как приготовить нежные котлеты с овощами и крупой

Мясные и овощные котлеты — это универсальное блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром. А если объединить в одном рецепте мясо, овощи и крупу? Результат получится не только вкусным, но и сытным.
Предлагаем рецепт котлет из фарша, белокочанной капусты и риса. Они получаются нежными, сочными и полезными.
Готовые котлеты отличаются насыщенным вкусом, сочностью и нежной текстурой. Они прекрасно подойдут для семейного обеда или ужина.
Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой.
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