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Почему важно мыть яйца перед приготовлением

Еда

Мыть яйца перед приготовлением — это не просто рекомендация, а важное правило гигиены. Диетолог Людмила Микитюк объяснила, почему мытьё яиц обязательно перед добавлением их в омлет, выпечку и другие блюда.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Опасность сальмонеллы

Скорлупа яиц может быть переносчиком сальмонеллы — кишечной бактерии, которая живёт в организмах животных и птиц. Попадая в организм человека, она вызывает серьёзные симптомы:

  • лихорадку,
  • озноб,
  • головные боли,
  • боли в животе,
  • нарушения стула,
  • рвоту.

Сальмонелла опасна для людей всех возрастов. Она отличается высокой выживаемостью: не боится холода и заморозки. Единственный способ гарантированно уничтожить бактерию — кипячение.

Почему важно мыть яйца?

Мытьё яиц перед приготовлением помогает удалить микроорганизмы со скорлупы и предотвратить их попадание в содержимое яйца. Даже если небольшое количество бактерий попадёт внутрь, термическая обработка при приготовлении блюда убьёт оставшиеся патогены.

Таким образом, мыть яйца перед использованием — простой и эффективный способ защитить себя и своих близких от инфекций.

Уточнения

Гигие́на — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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