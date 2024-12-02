Почему важно мыть яйца перед приготовлением

Мыть яйца перед приготовлением — это не просто рекомендация, а важное правило гигиены. Диетолог Людмила Микитюк объяснила, почему мытьё яиц обязательно перед добавлением их в омлет, выпечку и другие блюда.
Скорлупа яиц может быть переносчиком сальмонеллы — кишечной бактерии, которая живёт в организмах животных и птиц. Попадая в организм человека, она вызывает серьёзные симптомы:
Сальмонелла опасна для людей всех возрастов. Она отличается высокой выживаемостью: не боится холода и заморозки. Единственный способ гарантированно уничтожить бактерию — кипячение.
Мытьё яиц перед приготовлением помогает удалить микроорганизмы со скорлупы и предотвратить их попадание в содержимое яйца. Даже если небольшое количество бактерий попадёт внутрь, термическая обработка при приготовлении блюда убьёт оставшиеся патогены.
Таким образом, мыть яйца перед использованием — простой и эффективный способ защитить себя и своих близких от инфекций.
Гигие́на — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования.
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