Почему картофель в кожуре подходит диабетикам: результаты эксперимента

Картофель часто исключают из рациона людей с диабетом и лишним весом из-за его высокого содержания углеводов и крахмала. Однако учёные выяснили, что этот корнеплод при правильном приготовлении может не только не навредить, но и принести пользу: снизить уровень сахара в крови и поспособствовать похудению.
В исследовании, проведённом учёными Университета Невады, приняли участие более 20 человек с диабетом второго типа. Участников разделили на две группы:
Результаты эксперимента оказались неожиданными: у участников первой группы снизился уровень глюкозы в крови, уменьшилась окружность талии и частота сердечных сокращений в состоянии покоя.
Учёные отметили, что гликемическая нагрузка картофеля оказалась ниже, чем у риса, особенно если употреблять его в запечённом виде с кожурой.
Для максимальной пользы картофель следует запекать в кожуре, избегая добавления большого количества жира. Учёные подчёркивают, что этот корнеплод, вопреки стереотипам, может быть функциональным и полезным продуктом для диабетиков.
"Картофель — универсальный продукт. Его не стоит исключать из рациона при диабете, если готовить его правильно", — подчеркнули исследователи.
Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.
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