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Почему картофель в кожуре подходит диабетикам: результаты эксперимента

1:56
Еда

Картофель часто исключают из рациона людей с диабетом и лишним весом из-за его высокого содержания углеводов и крахмала. Однако учёные выяснили, что этот корнеплод при правильном приготовлении может не только не навредить, но и принести пользу: снизить уровень сахара в крови и поспособствовать похудению.

Картофель, запечённый с беконом
Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель, запечённый с беконом

Исследование с участием диабетиков

В исследовании, проведённом учёными Университета Невады, приняли участие более 20 человек с диабетом второго типа. Участников разделили на две группы:

  • Первая группа ела 100 г картофеля каждый день, добавляя к нему половину столовой ложки сливочного масла, зелень и специи.
  • Вторая группа ежедневно употребляла белый рис в том же объёме.

Результаты эксперимента оказались неожиданными: у участников первой группы снизился уровень глюкозы в крови, уменьшилась окружность талии и частота сердечных сокращений в состоянии покоя.

Почему картофель полезен?

Учёные отметили, что гликемическая нагрузка картофеля оказалась ниже, чем у риса, особенно если употреблять его в запечённом виде с кожурой.

  • Кожура картофеля содержит резистентный крахмал, который помогает контролировать уровень сахара в крови и создаёт длительное чувство сытости.
  • Высокое содержание калия благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов.

Как правильно готовить картофель?

Для максимальной пользы картофель следует запекать в кожуре, избегая добавления большого количества жира. Учёные подчёркивают, что этот корнеплод, вопреки стереотипам, может быть функциональным и полезным продуктом для диабетиков.

"Картофель — универсальный продукт. Его не стоит исключать из рациона при диабете, если готовить его правильно", — подчеркнули исследователи.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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