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Топ-3 сорта меда, которые стоит добавить в рацион

1:10
Еда

Мед — уникальный продукт, свойства которого зависят от растения, с которого собран нектар. Каждый сорт обладает своим вкусом, ароматом и химическим составом, включающим воду, углеводы, ферменты, минеральные соли, витамины и микроэлементы.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные виды мёда

Какой мед самый полезный?

Диетолог Марьяна Джутова выделила три сорта меда, которые особенно полезны.

Акациевый мед

Считается одним из лучших благодаря низкому содержанию сахара и высокому содержанию фруктозы. Этот мед медленно кристаллизуется, поэтому подходит даже для детей и диабетиков.

Липовый мед

Его отличает нежный вкус и мягкий аромат. Этот сорт также обладает многими полезными свойствами, включая противовоспалительное действие.

Мед из майорана

Этот вид меда известен своим успокаивающим эффектом, поэтому его рекомендуется употреблять для снятия стресса и улучшения сна.

Диетолог советует по возможности включать эти три сорта в рацион для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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