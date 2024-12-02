Чипсы из картофельной кожуры: как превратить очистки в вкусное блюдо

Многие выбрасывают очистки от овощей, но это вовсе не повод прощаться с картофельной кожурой, морковной ботвой, арбузными корками или остатками томатов, грибов и перцев. Даже без дачного участка из этих остатков можно приготовить вкусные и изысканные блюда, уверены эксперты.
Картофельные очистки можно превратить в аппетитные чипсы. Для этого важно тщательно промыть и высушить кожуру.
Эти простые идеи помогут сократить количество пищевых отходов и добавить в меню оригинальные и вкусные блюда.
Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".