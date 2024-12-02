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Чипсы из картофельной кожуры: как превратить очистки в вкусное блюдо

1:19
Еда

Многие выбрасывают очистки от овощей, но это вовсе не повод прощаться с картофельной кожурой, морковной ботвой, арбузными корками или остатками томатов, грибов и перцев. Даже без дачного участка из этих остатков можно приготовить вкусные и изысканные блюда, уверены эксперты.

Чистка картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чистка картофеля

Картофельные чипсы из кожуры

Картофельные очистки можно превратить в аппетитные чипсы. Для этого важно тщательно промыть и высушить кожуру.

Переложите чистые очистки в миску.

  • Добавьте оливковое масло, соль и любимые специи, затем тщательно перемешайте.
  • Разложите заготовку на противень.
  • Запекайте при температуре 200 °C около 10 минут, пока не появится хрустящая корочка.
  • Эти чипсы станут отличной закуской или гарниром.

Другие идеи для использования овощных остатков

  • Морковная ботва: станет отличной основой для соуса песто.
  • Арбузные корки: из них можно приготовить сладкое варенье.
  • Остатки томатов, перцев и грибов: подойдут для приготовления фриттаты или насыщенного бульона.

Эти простые идеи помогут сократить количество пищевых отходов и добавить в меню оригинальные и вкусные блюда.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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