Чипсы из картофельной кожуры: как превратить очистки в вкусное блюдо

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие выбрасывают очистки от овощей, но это вовсе не повод прощаться с картофельной кожурой, морковной ботвой, арбузными корками или остатками томатов, грибов и перцев. Даже без дачного участка из этих остатков можно приготовить вкусные и изысканные блюда, уверены эксперты.

Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чистка картофеля

Картофельные чипсы из кожуры

Картофельные очистки можно превратить в аппетитные чипсы. Для этого важно тщательно промыть и высушить кожуру.

Переложите чистые очистки в миску.

Добавьте оливковое масло, соль и любимые специи, затем тщательно перемешайте.

Разложите заготовку на противень.

Запекайте при температуре 200 °C около 10 минут, пока не появится хрустящая корочка.

Эти чипсы станут отличной закуской или гарниром.

Другие идеи для использования овощных остатков

Морковная ботва: станет отличной основой для соуса песто.

Арбузные корки: из них можно приготовить сладкое варенье.

Остатки томатов, перцев и грибов: подойдут для приготовления фриттаты или насыщенного бульона.

Эти простые идеи помогут сократить количество пищевых отходов и добавить в меню оригинальные и вкусные блюда.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле.

