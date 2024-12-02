Почему кинза — ключ к идеальному жареному мясу

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Жарка мяса кажется простым процессом, но для придания блюду особого аромата кулинары используют секретный ингредиент — кинзу. Эта зелень добавляет блюду неповторимый вкус и аромат.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ стейк

Как правильно жарить мясо?

Опытные хозяйки рекомендуют не перегружать мясо специями. Для идеального результата достаточно соли, перца и половины пучка кинзы.

Секрет приготовления вкусного жареного мяса, как отмечают эксперты "Общественной службы новостей", заключается в строгом соблюдении этапов:

Разогрейте сковороду и положите кусок говядины или свинины. Обжарьте мясо до румяной корочки со всех сторон. Добавьте соль и перец, продолжая жарить ещё 2-3 минуты. При этом постоянно переворачивайте стейк или помешивайте, если готовите небольшие кусочки. В конце добавьте мелко нарезанную кинзу. Перемешайте мясо с зеленью, накройте крышкой и оставьте томиться на медленном огне 10-15 минут.

После этого мясо готово к подаче. Его аромат наполнит кухню и не оставит равнодушными ни домочадцев, ни соседей.

Уточнения

Кинза́ — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).



