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Почему кинза — ключ к идеальному жареному мясу

1:14
Еда

Жарка мяса кажется простым процессом, но для придания блюду особого аромата кулинары используют секретный ингредиент — кинзу. Эта зелень добавляет блюду неповторимый вкус и аромат.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Как правильно жарить мясо?

Опытные хозяйки рекомендуют не перегружать мясо специями. Для идеального результата достаточно соли, перца и половины пучка кинзы.

Секрет приготовления вкусного жареного мяса, как отмечают эксперты "Общественной службы новостей", заключается в строгом соблюдении этапов:

  1. Разогрейте сковороду и положите кусок говядины или свинины.
  2. Обжарьте мясо до румяной корочки со всех сторон.
  3. Добавьте соль и перец, продолжая жарить ещё 2-3 минуты. При этом постоянно переворачивайте стейк или помешивайте, если готовите небольшие кусочки.
  4. В конце добавьте мелко нарезанную кинзу.
  5. Перемешайте мясо с зеленью, накройте крышкой и оставьте томиться на медленном огне 10-15 минут.

После этого мясо готово к подаче. Его аромат наполнит кухню и не оставит равнодушными ни домочадцев, ни соседей.

Уточнения

Кинза́ — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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