Влажный заливной пирог с яблоками печётся из продуктов, которые найдутся в каждом дома

На рынках и полках супермаркетов можно найти множество сортов яблок по доступным ценам. Попробуйте испечь заливной пирог с яблоками из жидкого теста на сметане. Он получается мягким, воздушным и немного влажным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Остывший заливной яблочный пирог нарежьте на кусочки и подавайте к чаю.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.
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