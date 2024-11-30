Влажный заливной пирог с яблоками печётся из продуктов, которые найдутся в каждом дома

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

На рынках и полках супермаркетов можно найти множество сортов яблок по доступным ценам. Попробуйте испечь заливной пирог с яблоками из жидкого теста на сметане. Он получается мягким, воздушным и немного влажным.

Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный пирог

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г;

сметана — 200 г;

яйца куриные — 3 шт.;

сахар — 250 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

яблоки — 350 г.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску и добавьте 200 г сахара. Взбейте венчиком. Добавьте в яичную массу сметану и перемешайте. Просейте муку, смешанную с разрыхлителем, в тесто и перемешайте ложкой. Разрежьте яблоки, удалите семена, очистите от кожуры и нарежьте дольками. Застелите форму пергаментом и выложите яблоки веером по кругу, посыпав 2 ст. ложками сахара. Залейте яблоки подготовленным тестом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 45-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте пирогу остыть в форме, затем переверните его на блюдо, покрытое тарелкой. Полейте пирог мёдом, посыпьте сахарной пудрой и измельчёнными грецкими орехами.

Остывший заливной яблочный пирог нарежьте на кусочки и подавайте к чаю.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

