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Влажный заливной пирог с яблоками печётся из продуктов, которые найдутся в каждом дома

1:32
Еда

На рынках и полках супермаркетов можно найти множество сортов яблок по доступным ценам. Попробуйте испечь заливной пирог с яблоками из жидкого теста на сметане. Он получается мягким, воздушным и немного влажным.

Яблочный пирог
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный пирог

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 г;
  • сметана — 200 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • яблоки — 350 г.

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску и добавьте 200 г сахара. Взбейте венчиком.
  2. Добавьте в яичную массу сметану и перемешайте.
  3. Просейте муку, смешанную с разрыхлителем, в тесто и перемешайте ложкой.
  4. Разрежьте яблоки, удалите семена, очистите от кожуры и нарежьте дольками. Застелите форму пергаментом и выложите яблоки веером по кругу, посыпав 2 ст. ложками сахара.
  5. Залейте яблоки подготовленным тестом.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог 45-50 минут.
  7. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте пирогу остыть в форме, затем переверните его на блюдо, покрытое тарелкой.
  8. Полейте пирог мёдом, посыпьте сахарной пудрой и измельчёнными грецкими орехами.

Остывший заливной яблочный пирог нарежьте на кусочки и подавайте к чаю.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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