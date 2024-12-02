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Зелёный салат — доступное решение для здоровья желудка

1:04
Еда

Ежедневное питание должно быть разнообразным, но даже при этом многие сталкиваются с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Решение, как оказалось, простое и доступное — листья зелёного салата.

Листовой салат
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Листовой салат

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, что зелёный салат может значительно улучшить работу желудка и кишечника. Это полезное и недорогое растение доступно круглый год.

Польза зелёного салата

По словам врача, листья салата обладают множеством полезных свойств, но важно употреблять их правильно. В салаты на основе зелёных листьев стоит добавлять не сметану или майонез, а растительное масло. Причём оно обязательно должно быть нерафинированным.

"Это обязательно. Хотя бы для того, чтобы был нормальный стул и работал желудок", — подчеркнул Александр Мясников.

Регулярное употребление зелёного салата с правильной заправкой поможет наладить работу ЖКТ и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

 Рацион  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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