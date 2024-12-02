Зелёный салат — доступное решение для здоровья желудка

Ежедневное питание должно быть разнообразным, но даже при этом многие сталкиваются с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Решение, как оказалось, простое и доступное — листья зелёного салата.
Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, что зелёный салат может значительно улучшить работу желудка и кишечника. Это полезное и недорогое растение доступно круглый год.
По словам врача, листья салата обладают множеством полезных свойств, но важно употреблять их правильно. В салаты на основе зелёных листьев стоит добавлять не сметану или майонез, а растительное масло. Причём оно обязательно должно быть нерафинированным.
"Это обязательно. Хотя бы для того, чтобы был нормальный стул и работал желудок", — подчеркнул Александр Мясников.
Регулярное употребление зелёного салата с правильной заправкой поможет наладить работу ЖКТ и улучшить общее самочувствие.
Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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