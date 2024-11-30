Эти диетические голубцы с начинкой из гречки и картошки понравятся тем, кто постится

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Постные голубцы с гречкой — отличный вариант разнообразить меню. Готовятся просто и получаются вкусными. Этот рецепт подойдёт тем, кто любит гречку или соблюдает пост.

Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голубцы

Ингредиенты:

капуста — 1 средний кочан;

гречневая крупа — 1 стакан;

морковь — 2 штуки;

лук — 2 штуки;

картофель — 3 штуки;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

чёрный горошек — 10-12 штук;

лавровый лист — 1 штука.

Приготовление:

Вырежьте кочерыжку из капусты и отправьте её в микроволновку на 8-10 минут. Остудите и снимите листья. Переберите гречку, промойте и просушите. При желании слегка обжарьте на сухой сковороде. Отварите в 300 мл воды в течение 10-12 минут после закипания. Очистите и нарежьте лук кубиками. Натрите морковь на крупной тёрке. Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Натрите картофель на крупной тёрке. Смешайте гречку, картофель и половину обжаренных овощей. Посолите и поперчите. Застелите дно кастрюли оставшимися капустными листьями. Выложите начинку на листья и сверните голубцы. Сложите голубцы в кастрюлю с толстым дном и стенками. Залейте горячей подсоленной водой и накройте оставшимися листьями. Готовьте голубцы на плите или в духовке с момента закипания на медленном огне около 45 минут.

Дайте настояться 20 минут перед подачей. Разложите по тарелкам и полейте оставшейся обжаркой из моркови и лука.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

