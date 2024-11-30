Эти диетические голубцы с начинкой из гречки и картошки понравятся тем, кто постится

Постные голубцы с гречкой — отличный вариант разнообразить меню. Готовятся просто и получаются вкусными. Этот рецепт подойдёт тем, кто любит гречку или соблюдает пост.
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубцы
Ингредиенты:
капуста — 1 средний кочан;
гречневая крупа — 1 стакан;
морковь — 2 штуки;
лук — 2 штуки;
картофель — 3 штуки;
растительное масло — для жарки;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
чёрный горошек — 10-12 штук;
лавровый лист — 1 штука.
Приготовление:
Вырежьте кочерыжку из капусты и отправьте её в микроволновку на 8-10 минут. Остудите и снимите листья.
Переберите гречку, промойте и просушите. При желании слегка обжарьте на сухой сковороде. Отварите в 300 мл воды в течение 10-12 минут после закипания.
Очистите и нарежьте лук кубиками.
Натрите морковь на крупной тёрке.
Обжарьте лук и морковь на растительном масле.
Натрите картофель на крупной тёрке.
Смешайте гречку, картофель и половину обжаренных овощей. Посолите и поперчите.
Застелите дно кастрюли оставшимися капустными листьями.
Выложите начинку на листья и сверните голубцы.
Сложите голубцы в кастрюлю с толстым дном и стенками. Залейте горячей подсоленной водой и накройте оставшимися листьями.
Готовьте голубцы на плите или в духовке с момента закипания на медленном огне около 45 минут.
Дайте настояться 20 минут перед подачей. Разложите по тарелкам и полейте оставшейся обжаркой из моркови и лука.
Уточнения
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.