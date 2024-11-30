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Эти диетические голубцы с начинкой из гречки и картошки понравятся тем, кто постится

1:45
Еда

Постные голубцы с гречкой — отличный вариант разнообразить меню. Готовятся просто и получаются вкусными. Этот рецепт подойдёт тем, кто любит гречку или соблюдает пост.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубцы

Ингредиенты:

  • капуста — 1 средний кочан;
  • гречневая крупа — 1 стакан;
  • морковь — 2 штуки;
  • лук — 2 штуки;
  • картофель — 3 штуки;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • чёрный горошек — 10-12 штук;
  • лавровый лист — 1 штука.

Приготовление:

  1. Вырежьте кочерыжку из капусты и отправьте её в микроволновку на 8-10 минут. Остудите и снимите листья.
  2. Переберите гречку, промойте и просушите. При желании слегка обжарьте на сухой сковороде. Отварите в 300 мл воды в течение 10-12 минут после закипания.
  3. Очистите и нарежьте лук кубиками.
  4. Натрите морковь на крупной тёрке.
  5. Обжарьте лук и морковь на растительном масле.
  6. Натрите картофель на крупной тёрке.
  7. Смешайте гречку, картофель и половину обжаренных овощей. Посолите и поперчите.
  8. Застелите дно кастрюли оставшимися капустными листьями.
  9. Выложите начинку на листья и сверните голубцы.
  10. Сложите голубцы в кастрюлю с толстым дном и стенками. Залейте горячей подсоленной водой и накройте оставшимися листьями.
  11. Готовьте голубцы на плите или в духовке с момента закипания на медленном огне около 45 минут.

Дайте настояться 20 минут перед подачей. Разложите по тарелкам и полейте оставшейся обжаркой из моркови и лука.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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