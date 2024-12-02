Как разделать горбушу: четыре простых правила

Горбуша — популярный выбор среди гурманов. Из неё готовят разнообразные блюда, от супов до вторых. Однако не все знают, как правильно чистить и разделывать эту рыбу. Секрет успеха кроется в соблюдении четырёх простых правил.
Для начала подготовьте длинный тонкий нож и тушку горбуши. Чтобы снять чешую, проведите ножом от хвоста к голове — против направления роста чешуи. Этот процесс требует сноровки. Некоторые используют для этого обычную тёрку для овощей.
Сделайте аккуратный надрез вдоль брюшка от головы к хвосту. Удалите внутренности и тщательно промойте тушку под струёй холодной воды.
Если жабры оставить, уха или другое блюдо может приобрести горьковатый привкус. Чтобы этого избежать, удалите жабры ножом или кулинарным пинцетом. Затем снова промойте рыбу под холодной водой.
Удаление головы. Сначала отрежьте голову.
Подготовка к блюду. Для стейков нарежьте рыбу поперёк хребта на куски нужного размера.
Для филе разрежьте тушку вдоль на две части, удалив позвоночник и рёбра. Крупные кости удобно вынуть пинцетом.
Удаление кожи. Если рецепт требует филе без кожи, снимите её тонким ножом, двигаясь от мясистой части к тонкой.
Соблюдая эти правила, вы сможете легко подготовить горбушу для любого блюда.
Горбу́ша— вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей.
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