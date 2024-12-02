Как разделать горбушу: четыре простых правила

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Горбуша — популярный выбор среди гурманов. Из неё готовят разнообразные блюда, от супов до вторых. Однако не все знают, как правильно чистить и разделывать эту рыбу. Секрет успеха кроется в соблюдении четырёх простых правил.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

Этап 1: Удаление чешуи

Для начала подготовьте длинный тонкий нож и тушку горбуши. Чтобы снять чешую, проведите ножом от хвоста к голове — против направления роста чешуи. Этот процесс требует сноровки. Некоторые используют для этого обычную тёрку для овощей.

Этап 2: Потрошение

Сделайте аккуратный надрез вдоль брюшка от головы к хвосту. Удалите внутренности и тщательно промойте тушку под струёй холодной воды.

Этап 3: Удаление жабр

Если жабры оставить, уха или другое блюдо может приобрести горьковатый привкус. Чтобы этого избежать, удалите жабры ножом или кулинарным пинцетом. Затем снова промойте рыбу под холодной водой.

Этап 4: Нарезка

Удаление головы. Сначала отрежьте голову.

Подготовка к блюду. Для стейков нарежьте рыбу поперёк хребта на куски нужного размера.

Для филе разрежьте тушку вдоль на две части, удалив позвоночник и рёбра. Крупные кости удобно вынуть пинцетом.

Удаление кожи. Если рецепт требует филе без кожи, снимите её тонким ножом, двигаясь от мясистой части к тонкой.

Соблюдая эти правила, вы сможете легко подготовить горбушу для любого блюда.

Уточнения

Горбу́ша— вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). Наименьший по размерам и наиболее распространённый и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей.



