Почему сибирские пельмени полезнее других

Пельмени остаются одним из самых любимых блюд для миллионов, несмотря на неоднозначное отношение диетологов. Однако пельмени могут быть не только вкусными, но и полезными — важно правильно выбрать сорт.
Теледоктор Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, что самыми полезными считаются сибирские пельмени. Их главный плюс — минимум теста и максимум мяса.
Фарш для начинки этих пельменей обычно готовят из свинины, говядины и баранины. Это означает, что они богаты белком, который помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает иммунитет.
"Мясо должно занимать до 80% веса пельменя. Конечно, от сибирских пельменей можно поправиться, если есть их в больших количествах, но в целом это сбалансированный продукт с высоким содержанием белка и минимальным количеством теста", — пояснила Малышева.
Таким образом, умеренное потребление качественных пельменей, особенно сибирских, может стать частью здорового рациона.
Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
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