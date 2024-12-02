Почему сибирские пельмени полезнее других

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени остаются одним из самых любимых блюд для миллионов, несмотря на неоднозначное отношение диетологов. Однако пельмени могут быть не только вкусными, но и полезными — важно правильно выбрать сорт.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пельмени

Теледоктор Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, что самыми полезными считаются сибирские пельмени. Их главный плюс — минимум теста и максимум мяса.

Что делает сибирские пельмени полезными?

Фарш для начинки этих пельменей обычно готовят из свинины, говядины и баранины. Это означает, что они богаты белком, который помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает иммунитет.

"Мясо должно занимать до 80% веса пельменя. Конечно, от сибирских пельменей можно поправиться, если есть их в больших количествах, но в целом это сбалансированный продукт с высоким содержанием белка и минимальным количеством теста", — пояснила Малышева.

Таким образом, умеренное потребление качественных пельменей, особенно сибирских, может стать частью здорового рациона.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.



