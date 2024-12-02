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Почему сибирские пельмени полезнее других

1:09
Еда

Пельмени остаются одним из самых любимых блюд для миллионов, несмотря на неоднозначное отношение диетологов. Однако пельмени могут быть не только вкусными, но и полезными — важно правильно выбрать сорт.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Теледоктор Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала, что самыми полезными считаются сибирские пельмени. Их главный плюс — минимум теста и максимум мяса.

Что делает сибирские пельмени полезными?

Фарш для начинки этих пельменей обычно готовят из свинины, говядины и баранины. Это означает, что они богаты белком, который помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает иммунитет.

"Мясо должно занимать до 80% веса пельменя. Конечно, от сибирских пельменей можно поправиться, если есть их в больших количествах, но в целом это сбалансированный продукт с высоким содержанием белка и минимальным количеством теста", — пояснила Малышева.

Таким образом, умеренное потребление качественных пельменей, особенно сибирских, может стать частью здорового рациона.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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