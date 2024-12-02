Рецепт постных голубцов: нежный вкус с пекинской капустой

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рождественский пост — не повод отказываться от любимых блюд. Голубцы можно приготовить и без мяса, заменив его на растительные ингредиенты. Постный вариант получится не менее вкусным и питательным, чем классический.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Ингредиенты для начинки:

красная фасоль (отварная или консервированная),

морковь,

помидоры,

консервированная кукуруза,

репчатый лук,

лук-порей,

томатная паста,

растительное масло,

укроп,

соль.

Для аромата и пряности: чеснок, сушёный базилик, паприка, куркума, перец.

Приготовление начинки:

Измельчите лук и чеснок, натрите морковь на тёрке. Обжарьте овощи на растительном масле, добавьте нарезанный лук-порей, помидоры и томатную пасту. Тушите смесь несколько минут. В зажарку добавьте фасоль, кукурузу и специи, хорошо перемешайте. Снимите сковороду с огня.

Сборка и приготовление голубцов:

Для заворачивания начинки можно использовать листья белокочанной капусты, но для нежного вкуса лучше подойдут листья пекинской капусты.

Заверните начинку в подготовленные листья. Уложите голубцы в сковороду, добавьте немного воды, оставшуюся начинку и томатную пасту. Томите под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Постные голубцы готовы — вкусное, сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для зимнего стола!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

