Рецепт постных голубцов: нежный вкус с пекинской капустой

Рождественский пост — не повод отказываться от любимых блюд. Голубцы можно приготовить и без мяса, заменив его на растительные ингредиенты. Постный вариант получится не менее вкусным и питательным, чем классический.
Для аромата и пряности: чеснок, сушёный базилик, паприка, куркума, перец.
Для заворачивания начинки можно использовать листья белокочанной капусты, но для нежного вкуса лучше подойдут листья пекинской капусты.
Постные голубцы готовы — вкусное, сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для зимнего стола!
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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