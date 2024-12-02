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Рецепт постных голубцов: нежный вкус с пекинской капустой

1:34
Еда

Рождественский пост — не повод отказываться от любимых блюд. Голубцы можно приготовить и без мяса, заменив его на растительные ингредиенты. Постный вариант получится не менее вкусным и питательным, чем классический.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Ингредиенты для начинки:

  • красная фасоль (отварная или консервированная),
  • морковь,
  • помидоры,
  • консервированная кукуруза,
  • репчатый лук,
  • лук-порей,
  • томатная паста,
  • растительное масло,
  • укроп,
  • соль.

Для аромата и пряности: чеснок, сушёный базилик, паприка, куркума, перец.

Приготовление начинки:

  1. Измельчите лук и чеснок, натрите морковь на тёрке.
  2. Обжарьте овощи на растительном масле, добавьте нарезанный лук-порей, помидоры и томатную пасту. Тушите смесь несколько минут.
  3. В зажарку добавьте фасоль, кукурузу и специи, хорошо перемешайте. Снимите сковороду с огня.

Сборка и приготовление голубцов:

Для заворачивания начинки можно использовать листья белокочанной капусты, но для нежного вкуса лучше подойдут листья пекинской капусты.

  1. Заверните начинку в подготовленные листья.
  2. Уложите голубцы в сковороду, добавьте немного воды, оставшуюся начинку и томатную пасту.
  3. Томите под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Постные голубцы готовы — вкусное, сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для зимнего стола!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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