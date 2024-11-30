Густая томатная подлива для макарон без мяса обладает восхитительным ароматом лука и чесночка

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте ароматный и густой томатный соус из свежих помидоров, чеснока и лука. Этот соус состоит из нескольких ингредиентов и готовится всего за несколько минут. Несмотря на свою простоту, он отлично подходит как для макарон, так и для бутербродов. Этот простой и быстрый рецепт выручит вас не один раз!

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спагетти с соусом

Ингредиенты:

помидоры — 1 кг;

репчатый лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

чеснок — 4-5 зубчиков;

сахар — 1 ч. л.;

соевый соус — 2-3 ч. л. (по вкусу);

молотый чёрный перец — по вкусу;

сыр — 100 г (по желанию);

свежая зелень — 1-2 щепотки (по желанию);

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Очистите помидоры от кожуры, надрежьте их крест-накрест и залейте кипятком на 1 минуту. Слейте горячую воду, обдайте помидоры холодной водой и снимите кожуру. Нарежьте помидоры небольшими кусочками. Мелко нарежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте лук и чеснок на сильном огне в течение 4-5 минут до прозрачности и мягкости. Добавьте помидоры и обжаривайте ещё 8-10 минут, помешивая. Когда сок помидоров выпарится, добавьте соль, сахар, соевый соус и молотый чёрный перец по вкусу. Хорошо перемешайте и тушите на медленном огне ещё 1 минуту. При желании добавьте свежую зелень и измельчите ингредиенты блендером для получения более однородной консистенции.

Ароматный томатный соус для макарон готов. Подавайте его с порцией макарон, посыпав тёртым сыром.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.



Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

