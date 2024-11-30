Густая томатная подлива для макарон без мяса обладает восхитительным ароматом лука и чесночка

Приготовьте ароматный и густой томатный соус из свежих помидоров, чеснока и лука. Этот соус состоит из нескольких ингредиентов и готовится всего за несколько минут. Несмотря на свою простоту, он отлично подходит как для макарон, так и для бутербродов. Этот простой и быстрый рецепт выручит вас не один раз!
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спагетти с соусом
Ингредиенты:
помидоры — 1 кг;
репчатый лук — 1 шт.;
соль — по вкусу;
чеснок — 4-5 зубчиков;
сахар — 1 ч. л.;
соевый соус — 2-3 ч. л. (по вкусу);
молотый чёрный перец — по вкусу;
сыр — 100 г (по желанию);
свежая зелень — 1-2 щепотки (по желанию);
растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Очистите помидоры от кожуры, надрежьте их крест-накрест и залейте кипятком на 1 минуту.
Слейте горячую воду, обдайте помидоры холодной водой и снимите кожуру.
Нарежьте помидоры небольшими кусочками. Мелко нарежьте репчатый лук и чеснок.
Обжарьте лук и чеснок на сильном огне в течение 4-5 минут до прозрачности и мягкости.
Добавьте помидоры и обжаривайте ещё 8-10 минут, помешивая.
Когда сок помидоров выпарится, добавьте соль, сахар, соевый соус и молотый чёрный перец по вкусу.
Хорошо перемешайте и тушите на медленном огне ещё 1 минуту.
При желании добавьте свежую зелень и измельчите ингредиенты блендером для получения более однородной консистенции.
Ароматный томатный соус для макарон готов. Подавайте его с порцией макарон, посыпав тёртым сыром.