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Густая томатная подлива для макарон без мяса обладает восхитительным ароматом лука и чесночка

1:47
Еда

Приготовьте ароматный и густой томатный соус из свежих помидоров, чеснока и лука. Этот соус состоит из нескольких ингредиентов и готовится всего за несколько минут. Несмотря на свою простоту, он отлично подходит как для макарон, так и для бутербродов. Этот простой и быстрый рецепт выручит вас не один раз!

спагетти с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спагетти с соусом

Ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 2-3 ч. л. (по вкусу);
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • сыр — 100 г (по желанию);
  • свежая зелень — 1-2 щепотки (по желанию);
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Очистите помидоры от кожуры, надрежьте их крест-накрест и залейте кипятком на 1 минуту.
  2. Слейте горячую воду, обдайте помидоры холодной водой и снимите кожуру.
  3. Нарежьте помидоры небольшими кусочками. Мелко нарежьте репчатый лук и чеснок.
  4. Обжарьте лук и чеснок на сильном огне в течение 4-5 минут до прозрачности и мягкости.
  5. Добавьте помидоры и обжаривайте ещё 8-10 минут, помешивая.
  6. Когда сок помидоров выпарится, добавьте соль, сахар, соевый соус и молотый чёрный перец по вкусу.
  7. Хорошо перемешайте и тушите на медленном огне ещё 1 минуту.
  8. При желании добавьте свежую зелень и измельчите ингредиенты блендером для получения более однородной консистенции.

Ароматный томатный соус для макарон готов. Подавайте его с порцией макарон, посыпав тёртым сыром.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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