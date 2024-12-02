Почему сыр портится в холодильнике и как этого избежать

Сыр — любимый многими продукт, который можно найти в каждом холодильнике. Без него трудно представить закуски, салаты и горячие блюда. Однако часто сыр быстро теряет свежесть: затвердевает, меняет цвет или покрывается плесенью.
Эксперты предлагают простой способ продлить срок хранения сыра на 1-2 недели. Всё дело в правильной упаковке.
После покупки сыр стоит сразу вынуть из пластиковой упаковки. Такие пакеты задерживают влагу, что приводит к быстрому появлению плесени. Кроме того, в открытом пакете продукт начинает "заветриваться", теряет текстуру и может впитывать посторонние запахи из холодильника.
Идеальный вариант — обернуть кусок сыра в пищевой пергамент. Эта бумага защищает сыр от внешних факторов, позволяя ему "дышать". Благодаря этому продукт дольше сохраняет свежесть и вкус, сообщили специалисты издания "Общественная служба новостей".
Этот простой лайфхак избавит вас от проблем с хранением сыра и позволит наслаждаться его вкусом намного дольше.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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