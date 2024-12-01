Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Череповец приглашает на прогулку с пушистым гидом — корги Фёдором
Как обустроить спальню так, чтобы хватило места для всего
Как сырое мясо привело к заражению паразитами
Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля
Что делают антиоксиданты в косметике и почему они важны?
Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт
Григорий Дрозд назвал бредом победу Бетербиева над Биволом
Почему стакан воды по утрам — это всё, что вам нужно для бодрости
Жарить или заправлять: как правильно использовать масла

Как избавиться от микропластика в воде: простые советы от учёных

1:04
Еда

Микропластик, обнаруживаемый в воде, может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Учёные доказали, что мельчайшие частицы пластика способны накапливаться в организме, негативно влияя на иммунитет, обмен веществ, гормональный фон и микробиом кишечника.

Вода
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вода

Исследователи из Китая провели эксперимент, где они установили, что микропластик присутствует не только в бутилированной, но и в водопроводной воде.

Как снизить риск?

Эксперты советуют два простых способа уменьшить содержание вредных частиц в воде:

Кипячение

Особенно эффективно для жёсткой воды. Накипь, образующаяся на стенках чайника, помогает задерживать пластиковые фрагменты.

Фильтрация

Для мягкой воды достаточно использовать фильтры, которые способны удалять большинство вредных примесей.

Учёные рекомендуют кипятить любую воду, как для питья, так и для приготовления пищи. Это простой способ защитить организм от вредных частиц пластика.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Авто
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Российский шоу-бизнес
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Последние материалы
Как сырое мясо привело к заражению паразитами
Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля
Что делают антиоксиданты в косметике и почему они важны?
Буженина по-домашнему — если вы думаете, что готовить её сложно, попробуйте этот рецепт
Григорий Дрозд назвал бредом победу Бетербиева над Биволом
Почему стакан воды по утрам — это всё, что вам нужно для бодрости
Жарить или заправлять: как правильно использовать масла
Уголь из ДНР обеспечивает работу двух ключевых ТЭС
Уникальные способности сусликов помогут астронавтам выживать в космосе
Ошибки ремонта на кухне, которые могут стоить вам очень дорого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.