Как избавиться от микропластика в воде: простые советы от учёных

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Микропластик, обнаруживаемый в воде, может представлять серьёзную угрозу для здоровья. Учёные доказали, что мельчайшие частицы пластика способны накапливаться в организме, негативно влияя на иммунитет, обмен веществ, гормональный фон и микробиом кишечника.

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Исследователи из Китая провели эксперимент, где они установили, что микропластик присутствует не только в бутилированной, но и в водопроводной воде.

Как снизить риск?

Эксперты советуют два простых способа уменьшить содержание вредных частиц в воде:

Кипячение

Особенно эффективно для жёсткой воды. Накипь, образующаяся на стенках чайника, помогает задерживать пластиковые фрагменты.

Фильтрация

Для мягкой воды достаточно использовать фильтры, которые способны удалять большинство вредных примесей.

Учёные рекомендуют кипятить любую воду, как для питья, так и для приготовления пищи. Это простой способ защитить организм от вредных частиц пластика.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.



